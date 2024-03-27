劉詩詩粉絲背叛主子！曝「生圖VS精修圖」對比 微博瘋傳：太狠了
中國女星劉詩詩擁有古典美人氣質，憑藉著《步步驚心》一炮而紅，是古裝劇專業戶。近來劉詩詩開拍古裝懸疑劇《掌心》，卻有粉絲曝光她的未精修過的路透照（指最即時的新照片），還做成比較圖流傳到網路上，驚人對比引發網友熱烈討論，也釣出一堆粉絲護主。
記者吳昕蓓／綜合報導
日前微博流傳一組劉詩詩的劇組路透照對比圖，疑似是一名鐵粉「挖坑不填狗」不開心，直接放出劉詩詩未精修過的生圖，並挑釁寫道:「如你們所願囉，不是要看嗎」，從這些照片可以看出未修圖過的樣子臉頰凹陷，臉上有明顯的紋路，女神形象大崩壞。
不少網友都狂酸，「媽呀，劉詩詩粉絲修圖修太狠了吧」、「怪不得愛戴口罩，見不得人」、「圖一原圖長這樣嗎。。壞壞噠挖坑把大家騙的好慘」、「挖坑妙手回春啊，惹到挖坑算是踢到鐵板了，手裡路透太多了」、「挖坑修圖辛苦了，難怪喜歡全副武裝不見人」、「知道劉詩詩為什麼口罩焊在臉上了吧」。
然而也有粉絲為劉詩詩抱不平，「素人生圖這樣的話，不知道晚上睡著得笑醒幾百次」、「圖不好看嗎？畢竟是生過孩子快40的女性。生孩子多傷不知道嗎，別被美顏騙了」、「我詩寶生圖也好看啊」、「我尋思著生圖也就法令紋深了點，不還是挺好看的嗎」。
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