法餐驚見粵菜才用的刺參、紹興！開箱「芃卓」新菜　完美以茶代酒

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廚藝總監陳嵐舒主廚此次回歸法式料理本質，凝神於經典醬汁的重現與變化，加上這陣子餐廳與香港大班樓、米其林三星蔬食之神Alain Passard合作過，菜單中可窺見其火花，像是「北海道帝王蟹/黃酒/金蓮花油醋/花枝細麵」即是詮釋粵菜經典之作，這道菜通常配與陳村粉，改以花枝製成天使細麵取而代，且聚焦在法國黃酒、陳年紹興酒與蟹高湯製成的馥郁醬汁，搭配鮮甜肥美的北海道帝王蟹肉，還有金蓮花製成油醋觸動味蕾，外加點綴了金蓮葉和金蓮花，外型更風雅。
海參乾貨一向是粵菜中的名貴上品，陳嵐舒此次選用生長於低溫、水質純淨海域的關東刺參，搭上圓糯米，還有自製臺灣蚵乾製成「關東刺參/糯米/自製蚵乾/姬松茸/龍蒿」，佐配蝦頭熬煮而成的濃郁醬汁和干貝慕斯與姬松茸，濃鮮與清鮮相佐，底部更以龍蒿荷蘭醬襯之，微酸與香滑畫龍點睛，滋味更豐盈鮮美。尤其在此道菜佐配上「1980年末老白茶」，香氣帶有乾燥玫瑰花香及蜜漬梅子香氣，與關東刺參的鮮味很能相互烘托。
主菜中的「紐西蘭小牛胸腺/酥脆穀麥/黑豆/紅蔥/咖啡」也很令人驚喜，以奶油乾煎，上方搭配黑豆、米香、蘑菇、松子、蕎麥、麥芽糖烘烤而成的酥脆穀麥，乾蔥以兩種方式呈現，醋漬乾蔥與填入五香牛肉的煎製乾蔥，五香包含荳蔻、丁香、胡椒、八角、小茴香等，醬汁則以紅酒、黑豆、乾蔥混合製成，最後又淋上透明咖啡油，跨國界、跨料理的配搭，整體滋味卻絲毫不唐突。
還有另一主菜選擇「松露烤雞/雞肝酥餅/春天小蔬菜」，則選用雲林放牧雞的雞胸肉及雞腿兩個部位，混合雞肉、松露與蝦肉製成的慕斯，填於雞胸皮下烤製，皮脆而肉嫩。配菜為綠蘆筍、紅蕪菁、佛羅里達番茄製作的烤時蔬，另外還附上茄泥、雞肝、白蘭地製作的三角狀雞肝酥餅，酥脆味濃，配上「正山小種・龍眼花」此茶，松煙香氣及烏梅酸香，帶出圓潤口感。
春季新菜即日起推出。週末全日套餐，每位4,280元+10%，平日午間套餐，每位2,880元+10%，平日晚間套餐每位3,680元+10%。
推出春季清新菜單的，還有位在台北文華東方酒店連續六年榮獲《臺灣米其林指南》一星殊榮的「雅閣」中餐廳，主廚鄭國雄師傅以花和瓜果類等春季意象與食材為主題，更換將近六成的菜單， 並以清新爽口、提振食慾的口味為設計主軸，匠心獨具打造春季限定佳餚，精彩菜式包括「杭菊海螺燉花膠」、「蔥燒蜂巢百花雞」與「元貝皇杞子燴水瓜」等，另亦推出包含「蒜香鮮百合乾煸龍蝦」、「黑松露醬爆南非鮑魚柳」、「避風塘焗羊鞍架」等單點菜色，春季套餐每位4,280元+10%，單點佳餚780元+10%起。