強吻鍾沛君遭判刑　朱學恒還在喊冤4點聲明控「不公平審理」

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他說，其次，在審理程序進行中，法院或因為迫於結案的時間壓力，從開庭審理至辯論終結，僅歷時近2個月，甚至在跨年和農曆新年等連續假期，亦審理此案，直接導致我方在進行證據調查程序時，時間完全被壓縮，不僅無從就證人論述進行一一確認比對，在113年2月19日最後一次開庭時，更在我方無法閱覽4名證人筆錄、剛詰問完一名證人、及甫收到告訴人書狀及證物之情況下，當庭要求我方立即就案件所有證據資料表示意見，並進行言詞辯論，隨後即宣布辯論程序終結，並擇定宣判日期。此種程序安排，實讓我方幾乎無從行使訴訟防禦權，而導致徒留形式審判之憾。
朱學恒說，他對於法院以他在偵查、審判中否認犯罪，認定本人有逃亡之虞，復以此理由，對本人作出限制出境出海處分，顯然對本人有嚴重誤解。他再次重申，本案進入偵查程序，本就源自他的告發，而他的目的只有一個，就是希望透過啟動偵查，還原事實真相，而不是只聽當事人的一方說法。如果他真想要逃避責任，又何須讓偵查發動？偵查既已發動，又與他是否認罪和逃避責任何干？遺憾的是，法院最終仍以他否認犯罪，而認定他有逃亡的動機，復引用諸多其他不相關案件的被告心理，轉化套用在他身上。此種誅心之論，著實令人心寒不已。
朱學恆表示，本案訴訟至今，雖讓他感到失望，並有遭到汙衊之感，但對他而言，仍是很大的學習和省思。未來，他仍會坦然面對，並爭取透過司法途徑，讓自己洗刷冤屈，恢復清白。