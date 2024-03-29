全聯60元便當不是最便宜了！內行改買「這間」58元吃飽：根本德政

全台首家voco「嘉義福容酒店」開放訂房！每晚3465元　內裝搶先看

▲嘉義福容voco酒店耗時6年籌建，將在4月1日試營運，不含早餐純房價未稅雙人房每晚3465元起，搭配高級客房推出試營運一泊二食專案 6999元起。（圖／嘉義福容voco酒店提供）
▲嘉義福容voco酒店耗時6年籌建，將在4月1日試營運，不含早餐純房價未稅雙人房每晚3465元起，搭配高級客房推出試營運一泊二食專案 6999元起。（圖／嘉義福容voco酒店提供）

記者葉盛耀/綜合報導

全台第一家voco酒店即將要開業，「嘉義福容voco酒店」耗時六年籌建，將在4月1日試營運，飯店目前推出超殺優惠，不含早餐(未稅)純房價雙人房每晚僅3465元起，另外也推出「一泊二食」的套裝組合，雙人入住高級房，也只要新台幣6999元起。飯店內的客房、餐廳，內裝搶先看。另外，將開幕的新飯店還包含台灣第一間凱悅品牌渡假酒店「新北金山凱悅渡假酒店Hyatt Regency Jinshan Resort」，將於2024年第三季登場。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「嘉義福容voco酒店」不僅是福容大飯店連鎖體系旗下量體最大的酒店，更是麗寶集團第一次與跨國酒店集團合作。被譽為嘉義101的「嘉義福容voco酒店」樓高33層，地下5層，總數有370個房間。1樓大廳挑高6米5，充滿大氣與時尚的氛圍感；2樓是自助餐區、3樓是宴會廳；7樓300坪的休閒中心，有健身房、泳池、水療池、兒童俱樂部。在兒童俱樂部裡，設有溜滑梯、大片球海、以及有趣的互動式螢幕，是小朋友們放電的最佳場所。

▲酒店內2樓為田園西餐廳自助式早餐。（圖／嘉義福容voco酒店提供）
▲酒店內2樓為田園西餐廳自助式早餐。（圖／嘉義福容voco酒店提供）
▲7樓300坪的休閒中心，設有兒童俱樂部，有溜滑梯、大片球海等。（圖／嘉義福容voco酒店提供）.
▲7樓300坪的休閒中心，設有兒童俱樂部，有溜滑梯、大片球海等。（圖／嘉義福容voco酒店提供）.
另外，32樓則規劃了中餐廳「福粵樓」與包廂，並設置了空中酒吧及高空玻璃步道，白天眺望阿里山，晚上可將嘉義夜景一覽無遺。

▲嘉義福容voco酒店32樓設置了空中酒吧，及高空玻璃步道。（圖／嘉義福容voco酒店提供）
▲嘉義福容voco酒店32樓設置了空中酒吧，及高空玻璃步道。（圖／嘉義福容voco酒店提供）
嘉義福容voco酒店提到，「voco」是洲際酒店集團新品牌，擁有三隻吉祥物，各自代表不同的意涵。在check-in櫃台，會看見咬鑰匙的「燕雀」，代表著迎賓與前台；要傳達著品牌「雀悅相迎」的意涵，進入客房或浴室，看到的「貓頭鷹」代表著「獨處時光」；到了酒店的餐飲空間，看到的「火烈鳥」，象徵大膽、風趣、熱愛派對。

至於入住嘉義福容voco酒店有多個玩法，像是到嘉義市最熱鬧的文化路商圈(文化夜市)不到十分鐘的車程，商圈裡的郭家火雞肉飯、林聰明砂鍋魚頭，也已是家喻戶曉的經典美食。若想感受濃濃文青氣息，距離酒店十分鐘車程的「檜意森活村」。另外，酒店位在世賢一路，是當地著名的阿勃勒大道，也是嘉義最美自行車道。長達1.2公里的黃金花海在初夏爆炸盛放，花期從五月開始綻放到六月底。

▲嘉義福容voco酒店，位在世賢一路，是當地著名的阿勃勒大道。（圖／嘉義福容voco酒店提供）
▲嘉義福容voco酒店，位在世賢一路，是當地著名的阿勃勒大道。（圖／嘉義福容voco酒店提供）
「嘉義福容voco酒店」是福容連鎖第18家分店。福容表示，民眾先前旅展購買的聯合住宿券，也能入住「嘉義福容voco酒店」，雙人高級房含早餐，持2張券住宿1晚、3張券住宿三天二夜，週五、週六需加價800元，連續假日加價1500元。

即將新開飯店還有台灣第一間凱悅品牌渡假酒店「新北金山凱悅渡假酒店Hyatt Regency Jinshan Resort」，將於2024年第三季登場，為金山地區第一間國際品牌豪華酒店，客房有211間，為和洋禪風客房與套房，基礎房型達15坪，每間客房更有獨立陽台與專屬泡湯池，酒店內另有大眾湯，兩種不同的風格設計、 140坪的超大空間分別位在兩個樓層，入住期間兩天都能感受獨特的泡湯氛圍。

酒店內還有1間全日餐廳、1間大廳酒吧、1間外賣商品櫃，與多元豐富的宴會空間，包含3間會議室、1間大型宴會廳與1座室內婚禮教堂，可容納高達200位賓客觀禮，教堂後方的大片落地窗將陽明山綠意延伸至室內，未來可望成為北台灣最美的婚禮教堂場地。

▲每一間房都能泡湯的「新北金山凱悅渡假酒店」，預計今年第三季公開。（圖／新北金山凱悅渡假酒店提供）
▲每一間房都能泡湯的「新北金山凱悅渡假酒店」，預計今年第三季公開。（圖／新北金山凱悅渡假酒店提供）

高雄看演唱會找便宜飯店！義大天悅每人649元起　承億酒店打1.4折

Earth Hour今晚關燈1小時！全台30家飯店8:30齊關燈　由來超暖心

台灣旅行社「惹火海外一堆飯店」！3大罪狀曝　台灣人形象超尷尬

奇美博物館展覽門票免搶！住這2家飯店免費送　還可延遲1點退房

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞