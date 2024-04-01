唐綺陽星座運勢／雙子要有耐心忌多說多錯　處女想太多易卡住

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木天更趨近，星盤18-22度有星者，生活有機會發生變化。水星逆行，為之前的衝動決定做出反思，修正臉部外形、整牙或髮型等頭臉問題，四月期間，當心說錯話衝動表達，溝通上出現問題。金星進牡羊，嘉惠有勇氣、充滿自信的人，外表討喜或備具特色者受到矚目，好好打理外表會更有桃花運。金海合相雙魚，音樂、電影或各類藝術活動興盛，接觸藝術、享受自我美化的快樂。火土趨近，全民領略藝術及宗教的美好，對於美化事物有感。
12星座個別運勢：
雙子：事情停頓要有耐心，感情有時多說多錯
處女：溝通容易想太多卡住，表達含蓄會錯失良機
魔羯：靜觀其變相信直覺，感情請多給對方反應
水瓶：當心太疏離讓人失望，感情適合斷捨離
金牛：適當投入小心過度消耗，感情避免太強勢
巨蟹：多方案選擇要找人理性判斷，有行動才有桃花
天秤：合作協商具有發展性，感情別被工作佔據
射手：技巧性與夥伴溝通，與對方意見紛歧有殺傷力
牡羊：態度柔軟成效佳，桃花靠朋友介紹會更好
獅子：升官揚名有奇怪貴人，專業形象更吸引桃花
天蠍：工作要對事不對人，感情上要有自信就能開桃花
雙魚：工作棋逢對手更順利，感情表達當心太犀利
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