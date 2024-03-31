晚安小雞近況曝光！徒弟出面「3鞠躬道歉」 揭家中經濟全斷
直播主「晚安小雞」陳能釧、阿鬧日前跑到柬埔寨自導自演，聲稱自己遭到綁架的劇情，遭柬埔寨官方判刑2年。沉寂一個多月後，昨（30）日晚安小雞透過臉書粉專發布道歉影片，「哥姐對不起，讓你們擔心了」，自曝家中經濟因為他全中斷。
記者薛羽彤／綜合報導
昨日的影片中，由晚安小雞的徒弟「阿倫師」代為發聲，阿倫師公開家信內容，透露晚安小雞、阿鬧兩人目前人身安全沒有問題，但晚安小雞在獄中鼻竇炎復發，還好都有人照顧。信中也提到很對不起台灣的親人、友人，更因為家中的經濟來源全斷，對老婆感到萬分抱歉，強調會利用這2年好好反省，也希望粉絲們別忘了他。
阿倫師表示會接手晚安小雞的粉絲專頁，直到晚安小雞刑滿出獄的那天，阿倫師在影片中向網友3度鞠躬道歉，同時也強調，晚安小雞的團隊人員、包括親友，事先都對於柬埔寨影片不知情。有不少網友希望晚安小雞的老婆「愛婆」可以出面，阿倫師曬出就醫證明，透露愛婆因為近期風波身體出現狀況，甚至還因此掛急診，所以才無法面對大眾。
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