年度最激爽手遊「奇蹟MU：無限金蛋」 打卡預約掀熱潮
上線即在越南iOS及GOOGLE連續霸榜一個月的魔幻MMO手遊「奇蹟MU : 無限金蛋」，已在亞洲地區引起旋風！台灣地區也26日開啟預約，並出動帥哥辣妹團走上街頭送「激爽金蛋」行銷，引來民眾好奇眼光，紛紛打卡預約領取專屬「激爽金蛋」福利，還有機會抽中日本澀谷七日遊、蘋果Apple全家桶等豪華獎項。
記者金武鳯/綜合報導
值得一提的是，手遊「奇蹟MU : 無限金蛋」業者，結合了遊戲中激爽的「金蛋」玩法作為概念元素，將成人用品包裝成金蛋造型發送路人，藉此大膽創意傳遞這款遊戲，將掀起激爽火花。同時，「奇蹟MU : 無限金蛋」也和「紅絲帶基金會」聯手，希望藉由宣傳遊戲同時向民眾推廣健康安全的性觀念，傳遞「性健康」、「性安全」的正能量！
3月26號已經在台灣開啟預約，手遊「奇蹟MU : 無限金蛋」的經典超炫和3D韓系魔幻風格，視覺上帶給玩家豐富體驗。追求寫實還原的人物設計，經典法師、戰士、弓箭手三職業，精心打磨每個細微肢體動作，和華麗的遊戲背景相互呼應。還有血色城堡、惡魔廣場、冰風谷等經典場景畫面，出神入化的遊戲質感，讓玩家身臨其境地暢遊MU世界。
而遊戲中最具特色的激爽「金蛋」玩法，更是最令人血脈賁張的環節，只要收集七個「變異黃金蛋」，就能召喚對應BOSS，擊殺後能獲得豐厚經驗、裝備、祝福寶石等道具。可以說是讓遊戲畫龍點睛的關鍵，經典的奇蹟激爽特色「金蛋」概念，讓遊戲環節刺激程度更加倍！
上線即在越南iOS及GOOGLE連續霸榜一個月的魔幻MMO手遊「奇蹟MU : 無限金蛋」，已在亞洲地區引起旋風，台灣地區也已經在3月26日開啟預約，現在預約除了能夠狂分10億奇蹟幣外，還有機會抽中日本澀谷七日遊、蘋果Apple全家桶等豪華獎項，預約手腳要快。