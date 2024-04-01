聶遠被爆每月給老婆1300萬生活費 岳父岳母把他當皇帝伺候
46歲大陸男星聶遠出道27年，被譽為「中國新四小生」，他在宮廷劇《延禧攻略》飾演「乾隆皇」，霸氣形象深植人心，據傳戲外他的生活也與皇帝無異，生活起居由太太、岳父、岳母包辦，近日一則「聶遠每月給老婆300萬生活費」的話題衝上熱搜，換算下來是台幣1300萬元，令人嘖嘖稱奇。
記者羅凌筠／綜合報導
聶遠是否真的1個月給千萬家用不得而知，不過他和秦子越錄製實境秀《做家務的男人》時，的確在家茶來伸手、飯來張口，每天還沒起床，岳父就弄好一桌料理，岳母幫他泡蜂蜜水備著，老婆也在衣帽間替聶遠選好一天的衣著穿搭。
秦子越在節目受訪時表示：「男人是一家之主，我會遷就他、包容他。」即使當個卑微的小女人也甘願，最受爭議的片段是秦子越低聲下氣去叫聶遠起床，反而被念了一頓，全家乾等2小時，直到聶遠起床才用餐，可說是把他當皇帝伺候。
雖說聶遠的行為偏向大男人主義，但網友笑說聶遠的大男人主義是「錢我賺、事我扛，你只要拿著每個月300萬和爸媽住在一起，平時順著我就行」，紛紛打趣「300萬的話，我懂為什麼全家一遍遍熱飯等他一起吃」、「退200萬來講，聶遠也沒錯啊」、「聶遠怎麼自己拿筷子吃飯，沒人餵他嗎」。
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