柯震東親密摟粉絲合影掀論戰！擔心被告 先做一事保平安
32歲男星柯震東外型帥氣、多金，在電視劇《愛愛內含光》飾演的男主角又是暖男，因此被封為「國民男友」，他經常出沒於東區夜店、酒吧，主動請粉絲喝酒，大方個性成為網友追逐的對象，紛紛要求被他親密摟脖子合影，在Threads上傳和柯震東的「鎖喉照」炫耀，親密互動讓男性網友羨慕，好奇詢問大眾「可以接受女友這樣和柯震東合照嗎？」結果釣出柯震東回應，都會先詢問對方有男友嗎，「確定不會被告才敢這樣拍照」。
記者江芷稜／綜合報導
不少女粉絲直擊柯震東出沒夜店，主動要求合影，他來者不拒，大方答應要求，做出從後方環抱粉絲、摟脖子的親密合影，不過桃花太多易遭忌妒，有男網友在《Dcard》以「男生接受女友跟柯震東鎖喉合照嗎？」為標題發問，質疑柯震東與女粉絲的動作似乎過於親密，好奇「如果是女友，你們接受合照的接觸到什麼程度？」引發兩極討論。
有女網友留言透露，曾私下遇到柯震東，認為他很親切，合照前也會貼心詢問對方有沒有男友，擔心造成誤會，如果有就會正常合照，沒有親密肢體動作，柯震東似乎也察覺網友擔心，發文表示有先確認這個動作不會被告才會配合，逗得粉絲哈哈大笑，就連男星春風和庹宗康他也照摟不誤，「我要求勒完！這應該是我最後一篇發文了。」
不過根據Dcard貼文統計人數，能夠接受女友和柯震東親密合影的人數居多，大多男網友能體諒追星族的心情，表示自己若是遇上心中的女神，一定也想這樣勾手合照，甚至會羨慕女生可以跟偶像合影，有網友曬出巧遇柯震東聚餐影片，她上前要求和偶像摟脖子合影後，男友竟然說「我也要」，柯震東比照辦理，態度相當親民。
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