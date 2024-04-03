特企／中嘉寬頻萬華開台 光纖到府限時優惠 現省$18,000
為了讓更多消費者可以體驗戶戶光纖到府的全新高品質寬頻服務，中嘉寬頻服務版圖再擴大，今天於台北市萬華區正式開台營運。萬華區內傳統老城記憶與新世代潮流交織、擁有豐富文化底蘊，但家用寬頻服務卻長期被少數有線電視業者獨佔，因此，當中嘉寬頻初期進入萬華區鋪設全新光纖線路時，就已吸引許多當地居民關注、主動詢問。為回應在地居民的高度期待，中嘉寬頻今(1日)也宣布限時開台慶推出為萬華區里民打造的區域限定、下殺破盤價、超值資費方案：針對想為家中喜歡看電視的長輩申辦數位有線電視的子女，提供數位有線電視年繳優惠，平均每月只要$199、月月現省近$300，保證續訂不漲價；現在跳槽申辦300M以上光纖到府搭數位有線電視方案，還享最高再折$3,600加碼跳槽優惠，加上原本的月租費折扣，直接現省$18,000(最高)超划算；再享七天鑑賞期不滿意包退，用了覺得好再換，給消費者最安心的保證！更多北市萬華區限定資費方案及優惠詳情請上。
本報訊
歡慶全新萬華區開台，中嘉寬頻限時推出區域限定優惠，首波先開放5里居民申裝。因應家中長輩多以電視為日常主要收視管道，特別提供(1)數位有線電視年繳優惠，月月現省近$300、平均只要月付$199：單辦數位有線電視服務並以年繳繳費，即享買一年送一年優惠、平均每月只要$199*，直接現省$6,984，147台超高畫質熱門頻道隨你看。針對同時有光纖上網及看電視需求的消費者，也提供2種方案選擇：(2)300M以上光纖到府搭配數位有線電視，月付$499起，跳槽申辦現省$18,000(最高)：於中嘉寬頻全通路申辦1G/600M/300M光纖到府方案，可享月月折$600優惠，約是別家一半的價格、就可體驗到高規格、高品質的光纖到府服務；憑別家寬頻/有線電視帳單(不限業者)申辦，月租費還可再折最高$3,600，月租費折扣再加上跳槽優惠，幫消費者直接省下$18,000(最高)超划算。(3)1G光纖到府指定方案，智慧家電$0帶回家：申辦1G/150M光纖到府搭配數位有線電視指定方案，除可享Wi-Fi 6傳輸規格的高速寬頻上網體驗及147台超高畫質頻道隨你看，還可任選65/55吋QLED連網大電視、Switch遊戲機、家電智慧升級包等商品0元帶回家；每月月租費加$100，上傳再升級至1G/500M，飆網無負擔！
且凡優惠期間申辦任一上網搭數位有線電視方案者，都可於合約期間免費使用「Wi-Fi全戶通」，600M以下速率方案加贈Wi-Fi AP分享器(價值$2,599)，免費建置家中無線網路環境；1G以上速率方案加贈Mesh Wi-Fi 2台(價值$5,300)，讓消費者全屋訊號零死角。同時，全速率方案皆升級使用Home+ tv 4K智慧機上盒，可在家一鍵投影手機、平板畫面至電視大螢幕，不論是YouTube、串流影音通通隨選隨看。