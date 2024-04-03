寧花萬元吹冷氣、不願付出醫藥費 台中惡父母害4歲遲緩兒燙傷亡
台中市一對年輕夫妻育有3子，其中次子早產發展遲緩，夫妻倆擺爛不願帶兒子前往早療復健，寧願月花萬元電費吹冷氣、上網打電動，卻不肯將嚴重燙傷的兒子帶往就醫導致喪命，最高法院依成年人故意對兒童犯違背法令而遺棄致人於死罪，判父親7年10月、母親7年7月徒刑定讞。
社會組／綜合報導
判決指出，這對年輕夫妻於2013年6月結婚，兩人平時僅靠男方打零工、娘家接濟，次子早產出生僅1336公克，自幼有發展遲緩現象，夫妻倆因經濟拮据消極面對次子遲緩問題，甚至幾乎不帶次子出門，導致次子4歲仍無法控制排便、無法溝通、長短腳行走困難等，身高僅85公分、體重12公斤，體型相當於1歲半的男童，面對醫院、親友與社工多次規勸安排追蹤檢查皆置之不理。
2018年11月17日，男童趁父母不注意單獨到浴室放熱水，造成全身30％二至三度燒燙傷，母親仍未將他送醫，只為他擦藥膏、包繃帶簡單處理，父親見男童傷勢嚴重打算送醫，卻被妻子以沒有醫藥費為由制止，最終眼睜睜看著次子傷勢惡化引發休克，送醫前已無呼吸心跳，經急救後仍宣告不治。
一、二審法院查出，父母經濟不穩卻不願捨棄電視、上網等休閒娛樂，每月上網費破千元，積欠大筆電信費用，租屋處夏季電費單月就破萬元，然而卻不願支付孩子醫藥費，因沉迷網路疏忽照顧孩子，且次子燙傷至斷氣24小時內，2人都在屋內難認不知情，依妨害未滿16歲之人發育罪、成年人故意對兒童犯違背法令而遺棄致人於死罪，判父親7年10月、母親7年7月。
據了解，夫妻倆訴訟期間，又再生下1名女兒。全案上訴至最高法院，最高院認為判決無違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。