全台強震後「長輩圖」全出動！　你收到了嗎？這張圖出場率最高

全台搖晃！台灣東部海域今(3)日上午7時58分發生規模7.2強震，許多人在睡夢中或上班途中受到驚嚇，而長輩們也在第一時間轉發各種「長輩圖」，祈求平安，也代表著滿滿的心意。 我是廣告 請繼續往下閱讀 經過記者統計和詢問，其中一張小朋友在祈禱的「長輩圖」最受歡迎，收到的比例超過7成，圖片內容寫上「地震後的一聲問候。天祐大家平安無災。祈福。平安。」▲長輩圖。(圖/讀者提供)另外一張台灣地圖上放上紅色字體「地震」，並寫下「祈求大家平安」的圖，轉發率也非常高。從長輩圖中也能看到民眾的信仰，其中有道教、基督教和佛教的問候、關心，但無論什麼信仰，都是希望天佑台灣，不要有太多災情產生。▲長輩圖。(圖/讀者提供)▲長輩圖。(圖/讀者提供)▲長輩圖。(圖/讀者提供)▲長輩圖。(圖/讀者提供)▲長輩圖。(圖/讀者提供)▲長輩圖。(圖/讀者提供)▲長輩圖。(圖/讀者提供)▲長輩圖。(圖/讀者提供)▲長輩圖。(圖/讀者提供)▲長輩圖。(圖/讀者提供)▲長輩圖。(圖/讀者提供)▲長輩圖。(圖/讀者提供)▲長輩圖。(圖/讀者提供)▲長輩圖。(圖/讀者提供)▲長輩圖。(圖/讀者提供)▲長輩圖。(圖/讀者提供)▲長輩圖。(圖/讀者提供)▲長輩圖。(圖/讀者提供)國道天搖地晃！客運北花線停駛 首都客運：遵照緊急應變SOP花東天搖地動！羅東火車站關閉 部分店家水壓過低、無法營業地震中捷暫停營運 巡檢後全線恢復正常全台有感地震！震央花蓮外海 高捷、輕軌無異常已恢復營運