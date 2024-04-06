金馬影后李冰冰公開「3點1線理財法」！計畫性消費 爆紅也不亂花
51歲大陸女演員李冰冰2009年憑《風聲》獲第46屆金馬獎最佳女主角，她在演藝圈戲劇作品無數，也是大陸一線女星。李冰冰賺得盆滿缽滿，但也對於理財也有一套，她曾說過「我的理財方法簡單而理性，工作賺錢、有計畫地消費、存錢，三點一線。這是一種初級的理財方法，但是卻非常有效果」。
記者薛羽彤／綜合報導
李冰冰從小家境並不寬裕，或許因為如此，李冰冰從小就很節儉，甚至對金錢有著超出實際年齡的理性，「我從來都不會亂花錢。我所認為的『亂』，就是肆意揮霍，想到什麼毫不考慮就買。當然，我也會有自己的喜好，會有想買下來的衝動，但我會理性地抑制自己的衝動。實在忍不住時，我就會努力存錢，把自己要買的東西列入計畫當中，讓自己花錢有條理，心中有數。」
李冰冰認為有計畫地花錢、存錢，這也許是最初級的理財方式，但是對她來説很有效。李冰冰透露，身邊很多朋友是投資觀念代替了理財觀念，他們會用一些大眾的投資方式實現增值，比如買房再賣房，股票證券投資。「這種投資會牽扯很多的精力，所以我暫時還不會去嘗試。」
李冰冰認為，專業理財是要通過專業的投資建議，最大化的收支平衡或者長線投資獲得收益。不過，李冰冰仍然覺得自己的重心和精力還是在拍戲上，畢竟這是自己的全部收入，因此，理財還是簡單點為好。
儘管沒有專業理財師幫忙打理資産，但李冰冰會根據自己的收支比例來做好規劃。很多女孩子通常都是把消費之外的錢存起來，但李冰冰是規劃好消費和存錢的比例，理性地按照計畫來消費。
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