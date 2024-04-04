「台北國際插畫博覽會」攻略曝！有照片機、拍貼機 390攤超好逛
清明連假又多了一個去處！2024 台北國際插畫博覽會於4月4日至4月7日在花博爭艷館盛大展開，活動集結390個國內外創作者與知名IP，包括方坊、寫情書的人、紐約狗狗、於是日常了，以及來自日本的「胡子碰碰」、韓國的「SEALOOK海豹看看」等，現場還有照片機、拍貼機、創作者簽名會等活動，適合大小朋友連假一起踩點，逛展攻略一次告訴你。
實習記者柯乃瑜／綜合報導
2024 台北國際插畫博覽會以「我的主打歌」為主題呈現豐富作品，參展者來自台、泰、日、韓等國，390位國內外創作者如馬卡龍腳趾、啊宣ASUAN、Esther Bunny艾絲樂小兔、Sealook海豹看看等，免出國就能輕鬆體驗不同國家的豐富創作。
展會現場也有集點活動，於「Knocky！敲敲幸運」所配合的 19 位插畫家展場攤位中消費滿350元即可累積一點（Knocky外每攤僅限得一點），集滿不同點數就可以獲得對應的精美文創產品，喜歡插畫的你千萬不能錯過。
除了滿滿的文創商品之外，現場還有Instagram相片列印機、展會限定款插畫角色拍貼機可以留念，更有「Sweet & Sour Life」咖啡廳提供餐飲品項，讓你逛展之餘還能拍下美好回憶，累了也能享用甜點補充能量。
逛展不僅可以入手文創周邊，展會期間在主舞台區也會開放創作者上台分享創作歷程與創意展演，除了有韓國知名IP「 pinkfong」、「OBJECT」等品牌分享會，還會舉辦多場簽名會，如4月5日到7日陸續登台的鹿人、蘋果妹與NOMA等各國高人氣創作者，4月7日全天則有多組創作者帶來似顏繪體驗。
📌2024台北國際插畫博覽會
展覽地點：台北花博公園爭豔館（台北市中山區玉門街1號）
展覽時間：2024年4月3日~4月7日（4/3僅開放貴賓及專業買家入場）
官方網站：https://www.illustrationtaipei.com/