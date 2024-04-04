台中國際動漫節登場！估將破30萬人次 UNIQLO最新聯名UT獨家販售
2024年台中國際動漫節預計於今（3）天~4月7日於台中國際展覽館登場，現場匯聚65家知名廠商聯合展出約300個攤位，包含各家動漫代理商、出版社展售的周邊、書籍產品等，UNIQLO也看好商機，集結最新聯名UT系列展示與UTme!獨家販售，進駐開設快閃店。
記者葉盛耀/綜合報導
主辦單位社團法人中華電漫出版同業協進會理事長蘇偉銓表示，今年的台中國際動漫節各家業者推出優惠折扣、獨家商品、套書、福袋等，滿足動漫迷，舞台活動共有12場，包括漫畫名師簽名座談會、台日知名歌手、Vtuber，偶像團體登場會粉絲，從今年參展廠商數增加，以及今天上午人潮推估，今年預計可吸引30萬人，較去年25萬人還要多。
除了各家廠商所代理的知名動漫周邊產品，包含《葬送的芙莉蓮》、《關於我轉生變成史萊姆這檔事》、《間諜家家酒》、《莉可麗絲》、《鬼滅之刃》、《咒術迴戰》、《我推的孩子》、《鏈鋸人》等，也有UNIQLO進駐快閃店。
UNIQLO此次將首度展示《怪獸8號》聯名UT、並獨家販售台中展場專屬限定版《怪獸8號》UTme!，消費指定商品或拍照打卡能獲得限量明信片、面具扇好禮；《名偵探柯南》作者青山剛昌紀念原著故事，30週年親自繪製的全新UT系列也搶先全台在台中首賣。UNIQLO還加碼回饋粉絲，凡於現場單筆消費一件怪獸8號UTme!系列，即贈獨家限量贈品明信片一組；現場參觀展場並完成指定打卡任務，即贈怪獸8號獨家限量面具扇一個。
另外，台北也有2024台北國際插畫博覽，同樣於今（4）日至4月7日在花博爭艷館盛大展開，活動集結390個國內外創作者與知名IP，包括方坊、寫情書的人、紐約狗狗、於是日常了，以及來自日本的「胡子碰碰」、韓國的「SEALOOK海豹看看」等，現場還有照片機、拍貼機、創作者簽名會等活動。遊戲橘子旗下的泛娛樂社群平台beanfun!，同樣也帶領「緩緩」、「炸蝦狗狗」、「起司貝爾」、「耶式人生」等4位超萌圖文創作者進駐台北國際插畫博覽。