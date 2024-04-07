雜誌停刊家長別慌！專家教你培養孩子「紙本、數位雙閱讀素養」

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王瀚陽表示，數位教材很容易會有懶人教學的問題，因為有互動性內容、影片等，家長會依賴，讓孩子自己看，少了家長互動及引導，對幼兒來說，會減少刺激性，對發展幫助有限。
小牛頓行銷企劃部協理王世晶則指出，電子書呈現方式與紙本書不同，除了可以看影片，還能把一些紙本單元變成互動式遊戲，符合學齡前需要互動，才能專注在教材上的需求，反而是小學以上的孩子，可以接受文字量大的內容，互動性不用那麼強。
陳明蕾表示，紙本跟數位是載體工具性的不同，不管是紙本印刷或使用電子載具，對呈現訊息的概念而言，在本質都是跟父母、兒童對象進行觀念上的溝通，認知歷程相同，她認為，載具因為科技的變化，必然會有主角跟配角上的變化，是一個必然的趨勢。
對於有些家長擔憂幼兒不宜太早接觸數位3C，應該從紙本循序漸進接觸。陳明蕾提到，兒童的學習歷程，最重要就是注意力切換，1、2歲幼兒會開始專注陌生書本，注意力大概2~3分鐘就會切換，所以書的內容很有趣，也會幫助幼兒在書裡做注意力切換，讓幼兒能把書看完。
她認為，數位教養趨勢這並非載具的議題，而是父母有沒有做到完整、豐富的陪讀與共讀，教養的重點在於完整豐富的對話品質，才能讓幼兒學到更多語彙與認知，有時候父母語彙不夠豐富，沒辦法說出完整的句子，此時專業雜誌透過數位載具，呈現多模態的內容，用以輔助父母，其實都是好的。
她是持平看待數位跟紙本載體，只要父母能多一些跟孩子對話、帶給孩子訊息多樣性，如下雨了，不該只說要帶雨傘，可以多說明下雨不想淋到雨要帶雨傘，大熱天遮的是陽傘，還有去咖啡廳會看到的是大陽傘，就是比較完整的語彙。
另外，她提出培養孩子「紙本、數位雙閱讀素養」，用符號理解別人、表達自己，就稱為「素養」，會額外區分出數位素養，是因為數位有隨時隨地隨手可得的特性，展現的多模態能力，比傳統紙筆更複雜，要讓孩子知道善用數位科技，所帶來的便利性是重要的，但也要讓他們知道缺點，如品質較參差不齊，畢竟紙本印刷不易、會有專人校稿、查證，品質相對好，較不會有錯假訊息。
陳明蕾說，數位容易複製貼上、擴散出去，在閱讀上必須培養孩子反思、分辨訊息的能力，如假訊息、立意不良善等，若從小給孩子看抖音影片，可能會無能力判別真實性；因此，她建議一開始透過紙本媒體，建立孩子的好品味，日後再看到各種訊息時，才能進一步辨識數位內容的品質，思辨背後立意等。