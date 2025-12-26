我是廣告 請繼續往下閱讀

▲余家昶的遺孀與2位女兒今（26）日透過律師發表聯合聲明。（圖／家屬提供）

27歲嫌犯張文19日在台北車站、中山商圈犯下震撼社會的隨機攻擊案，造成3名無辜民眾身亡，其中包括英勇擋刀的57歲余家昶，阻斷了張文後續以汽油彈攻擊，避免更大傷亡。而余家昶的遺孀與2位女兒今（26）日透過律師發表聯合聲明，除了對社會各界的關懷表達銘謝外，也沉痛呼籲媒體與大眾停止揭露家屬隱私及散布合成照片，並婉謝所有慰問捐款，希望民眾能將這份愛心轉投向其他弱勢團體，以此延續余家昶見義勇為的精神 。首先，該聲明指出，余家昶先生於民國114年12月19日於捷運台北車站因防範公眾遭受攻擊而不幸遇刺辭世，自事發以來蒙政府、社會大眾及各方之關懷與支持，身為受害人家屬均深感於心，特此鄭重銘謝！然而，部分媒體朋友以文字或影音方式曝光家屬之姓名、相貌及各項余家昶先生身後事宜之細節等情，已使家屬不堪其擾且嚴重侵害個人隱私。特此敬告各方媒體朋友，如有揭露上述事宜且侵害個人隱私情事者，請立即撤除該等新聞報導或評論，以顧及受害者家屬之情緒俾利撫慰傷痛。此外，知悉社會大眾基於感念余家昶先生見義勇為之行為，自行合成其與家屬照片之方式於網路平臺散布或公開，以表達緬懷之意，對此均甚為理解與感謝，然請顧慮家屬仍處痛失至親情緒尚未平復之際，特此籲請社會大眾勿再繼續合成製作或續為散佈，謹表謝意。聲明續指，社會各界藉各管道向家屬表達欲捐款慰問之意，然我國社會各界尚有其他弱勢或待需援助之個人及團體，如欲表達對於余家昶的敬謝之意，籲請得以余家昶之名義向其他個人或公益團體為捐款，讓他的愛與勇氣得以延續於社會每一個角落，謹此婉謝。最後，余家昶的遺孀與2位女兒併於此重申，未接受任何媒體朋友之約訪、報導，日後亦不同意接受任何媒體朋友之採訪，再次籲請各方媒體尊重家屬身心悲痛尚須修復之空間，祈請諒察。特此聯合聲明如上。