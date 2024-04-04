記者逛街拍到「帥男星結婚8年祕密」！梅原裕一郎道歉嚇壞880萬人
日本33歲聲優梅原裕一郎因為被週刊跟拍，不小心跟記者承認結婚的消息，而且升格人夫已有8年時間，讓大批粉絲驚呆又心碎，梅原裕一郎因此在X發文，表示工作應與私生活分開，才未對外透露結婚，同時向支持的粉絲道歉。
記者陳雅蘭／綜合報導
梅原裕一郎熱愛音樂，小學加入樂器社，高中擔任音樂社社長，有8年的彈奏鋼琴、3年吉他經驗。他在高考時因為一部電影產生當配音員的想法，2013年成功以聲優身分出道，聲演許多電視動畫、動畫電影，包含《科學小飛俠》、《機動戰士鋼彈》、《黃金神威》、《鬼滅之刃 刀匠村篇》等，2016年獲得第10屆聲優獎「新人男優賞」殊榮。
今年33歲的梅原裕一郎，被週刊《FLASH》跟拍，發現他與一名女子約會逛街，2人有說有笑，互動就是一對恩愛的情侶，記者等2人吃完飯後上前採訪，梅原裕一郎竟直接承認已婚，約在25歲、26歲8年前結婚，同時透露老婆是他的大學同學，「我們同歲，交往很多年了」。
詢問未公開結婚的原因，梅原裕一郎並非刻意隱瞞，是跟公司達成共識，認為工作跟私生活應該分開，自然就沒對外公開；不過梅原裕一郎也因為突然證實婚訊，令許多粉絲心碎，他發文致歉表示，從未想過要以此方式公開消息，未來會繼續當好專業配音員，感謝大家一路以來的支持。
據悉，梅原裕一郎的老婆是一名飾品設計師，一手包辦生產到銷售，因為在東京開幕快閃店，夫妻倆為了慶祝才相約吃飯，因此被週刊目擊約會現場。
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