最近諸事不順！注意「陰宅7大嫌惡設施」　專家：嚴重恐性命不保

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陰宅風水檢查5重點
旺好運風水命理師谷帥臻曾指出，個人若長期運勢不佳，家運不順，意外血光、疾病破財、突發狀況連連，若查過八字行運，或是陽宅風水均無問題，那麼必須檢視祖先陰宅風水是否出現了問題，先人宅居不安穩，會透過各種方式告訴子孫，趕緊處理調整陰宅風水。陰宅風水的檢查重點如下：
1. 墳墓外部環境是否被破壞或被沖煞，包括附近是否有新造墳墓、新建高樓、基地台、電塔、電線杆、新建橋、開路等外煞，沖煞到祖先陰宅。
2. 墳墓自身環境檢視周圍樹木是否檔住墓碑，被樹根穿透破壞，墓龜雜草，鐵條樹枝倒差，有否凹陷破損、水口堵塞、積水、淋頭水等。
3. 台灣多地震，整個墓碑是否有移位狀況發生。
4. 墓碑曲手、墓桌有無污垢、破損；墓碑字體上的漆，有無不清或脫落。
5. 土葬要檢查祖塔或墓碑內容，靈骨塔位要檢查骨灰罈或供奉牌位內容，佛寺或家中要檢查歷代祖先外牌內容（內牌亦要檢查），書寫內容須按照規定，字數如同姓名學筆畫要符合吉凶，祖先住的安心，陽世子孫才會得到庇佑。
檢查墓碑上字數吉凶，排序按照「生、老、病、死、苦」順序算，需符合「兩生、兩老、合成生」。墓碑左右兩行字數要落在「生」數6或11個字，墓碑中排與堂號字數要落在「老」字7或12個字，全部字數要合成「生」數26或36。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。