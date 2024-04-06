921後房市崩！403地震「台積電1動向」　專家：房價將有驚人推升

最近諸事不順！注意「陰宅7大嫌惡設施」　專家：嚴重恐性命不保

▲不只住家（陽宅）有嫌惡設施，專家曝祖先住的陰宅也有7大嫌惡設施，會讓先人不得安寧，後世子孫也可能會危及性命安全。（示意圖／取自shutterstock）
▲不只住家（陽宅）有嫌惡設施，專家曝祖先住的陰宅也有7大嫌惡設施，會讓先人不得安寧，後世子孫也可能會危及性命安全。（示意圖／取自shutterstock）

記者徐銘穗/綜合報導

買房時大家都會留意附近有沒有「嫌惡設施」（或稱鄰避設施），包含加油站、垃圾場與公墓等都要盡量避開，不只風水有顧慮，還會影響房價與房貸成數。事實上，不只住家（陽宅）有嫌惡設施，專家指出，祖先住的陰宅也有7大嫌惡設施，會讓先人不得安寧，嚴重的話可能會為及後世子孫性命安全。

我是廣告 請繼續往下閱讀
陰宅有7大嫌惡設施，包含「新造墳墓」、「新建高樓」、「基地台」、「電塔」、「電線杆」、「新建橋」、「開路」等外煞，都會沖煞到祖先陰宅。豊寓島嶼風水顧問高宏寓曾受訪指出，陰宅如有上述嫌惡設施問題，輕則影響家運，財運、人丁不旺，重則血光之災，甚至會危及生命安全。

▲中和高壓電塔起火，消防人員趕抵現場撲滅火勢。（圖／翻攝畫面）
▲不論對住家（陽宅）或祖先住的陰宅來說，高壓電塔都是嫌惡設施的一種。（圖／翻攝畫面）
陰宅風水檢查5重點

旺好運風水命理師谷帥臻曾指出，個人若長期運勢不佳，家運不順，意外血光、疾病破財、突發狀況連連，若查過八字行運，或是陽宅風水均無問題，那麼必須檢視祖先陰宅風水是否出現了問題，先人宅居不安穩，會透過各種方式告訴子孫，趕緊處理調整陰宅風水。陰宅風水的檢查重點如下：

1. 墳墓外部環境是否被破壞或被沖煞，包括附近是否有新造墳墓、新建高樓、基地台、電塔、電線杆、新建橋、開路等外煞，沖煞到祖先陰宅。

2. 墳墓自身環境檢視周圍樹木是否檔住墓碑，被樹根穿透破壞，墓龜雜草，鐵條樹枝倒差，有否凹陷破損、水口堵塞、積水、淋頭水等。

3. 台灣多地震，整個墓碑是否有移位狀況發生。

4. 墓碑曲手、墓桌有無污垢、破損；墓碑字體上的漆，有無不清或脫落。

5. 土葬要檢查祖塔或墓碑內容，靈骨塔位要檢查骨灰罈或供奉牌位內容，佛寺或家中要檢查歷代祖先外牌內容（內牌亦要檢查），書寫內容須按照規定，字數如同姓名學筆畫要符合吉凶，祖先住的安心，陽世子孫才會得到庇佑。

檢查墓碑上字數吉凶，排序按照「生、老、病、死、苦」順序算，需符合「兩生、兩老、合成生」。墓碑左右兩行字數要落在「生」數6或11個字，墓碑中排與堂號字數要落在「老」字7或12個字，全部字數要合成「生」數26或36。

▲墓碑、神主牌字數吉凶。（圖／翻攝旺好運）
▲墓碑、神主牌字數吉凶。（圖／翻攝旺好運）
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

清明連假去哪玩！高雄海線4區親子遊推薦　墾丁台灣祭卡司全公開

天氣預報／北部降溫！清明連假後2天「雷雨轟炸」　週末強風大雨

必勝客清明節又調皮！新品「隱藏吃法」傻眼　他掃墓拜公嬤太狠了

全家霜淇淋「隱藏口味」！全台僅22門市吃得到　清明節第2支10元

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞