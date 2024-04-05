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南韓影后全鐘瑞驚傳校園霸凌！遭控搶校服　支持者逆風發文被罵翻

▲影后全鐘瑞涉嫌霸凌，粉絲逆風發文支持，反而被其他粉絲罵翻。（圖／翻攝自全鐘瑞IG）
▲影后全鐘瑞涉嫌霸凌，粉絲逆風發文支持，反而被其他粉絲罵翻。（圖／翻攝自全鐘瑞IG）

記者張一笙／綜合報導

靠著電影《聲命線索》拿下影后殊榮的南韓女演員全鐘瑞近期捲入校園霸凌疑雲，有不少匿名爆料全鐘瑞過去時常欺負同學、搶校服、教唆犯罪，又時常飆罵髒話等。對於指控，全鐘瑞經紀公司於昨（4）日對外否認所有指控。然而，今日有一篇支持全鐘瑞的逆風文，強調「全鐘瑞不是這樣的人」，不少粉絲看完以後紛紛罵爆，表示完全不相信該篇逆風文章。

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▲▼劉亞仁（上）與全鐘瑞為第57屆《百想藝術大賞》影帝、影后。（圖／tiktok_stage）
▲全鐘瑞靠著《聲命線索》，成為第57屆《百想藝術大賞》影后。（圖／tiktok_stage）
近日在「Blind」論壇中，有不少匿名指控全鐘瑞長期校園霸凌的文章，雖然經紀公司表示指控全部「不是事實」，多數網友不採信，在眾多的負面評量下，「Pann」論壇卻有一則逆風文章，發文者表示她跟全鐘瑞過去曾同班，透露全鐘瑞和朋友都很親近，不是那種會霸凌人的孩子。

▲支持全鐘瑞的粉絲在論壇為全鐘瑞霸凌事件逆風發文支持，被不少粉絲噴爆。（圖／翻攝自全鐘瑞IG）
▲支持全鐘瑞的粉絲在論壇為全鐘瑞霸凌事件逆風發文支持，被不少粉絲罵翻。（圖／翻攝自全鐘瑞IG）
發文者聲援全鐘瑞不僅品行優良，還因此當上學生會長，並表示她從未看過全鐘瑞的任何暴力行為，遑論搶人家錢，不但不會罵臟話，也不會被叫到教務處，並要求爆料網友們提供更確切的校園霸凌證據。

▲雖然有粉絲為全鐘瑞發聲，然而多數民眾不買單。（圖／翻攝自全鐘瑞IG）
▲全鐘瑞的粉絲在論壇發文支持，網友不採信。（圖／翻攝自全鐘瑞IG）
該名發文者還貼出自己的畢業證書，證明自己跟全鐘瑞是同一所學校畢業，然而，還是有不少網友對於僅有跟全鐘瑞同一所學校畢業的畢業證書作證明，完全無法說服全鐘瑞跟校園霸凌毫無關係，更有民眾認為這是經紀公司的操作，因此多數不相信這篇逆風文。

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