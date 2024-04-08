以房養房是真的！他年薪50萬花6年實測「現擁3房」　曝2成功關鍵

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2018年末咬牙買房上車 不再幫房東養兒子
時隔3年、原PO在2021年末發文，分享自己為突破困境，做了兩動作，一是加入房市群組學習房產知識與投資概念，二是努力開斜槓，提升自己能力，除本業外也開創副業，因而在2018年底咬牙在新北一環（指中永和、板橋、新店）重劃區簽了間小小預售屋。
他當時直言：「還好我2018年末有上車，如果現在要買，同區域已經漲了20%左右，我真的也沒那個能力買下來了。」之後他也在2019年中用老婆的名義，簽下桃園剛蓋好的低總價成屋給爸媽住，分享「買房後踏實的感覺是人生第一次，當然相對的壓力也是很大，要很努力才能維持生活」。
日前，原PO第3度回文更新買房奮鬥史，笑說從2018年底買地一間房到現在過了6年，靠著想辦法兼差、學第三外語充實自我，及和另一半一起拚，一起想辦法突破，目前家庭年收提升到240萬元，「這種心理上的餘裕，可能來自於有自己的家，不用像過去找租屋處搬來搬去，也不用幫房東養兒子」。
6年前咬牙簽下起家厝 如今房價已漲50%
他也和PTT房產版網友分享，一家目前擁有3間房，在2018年底簽約的起家厝目前入住兩年，同區新成屋成交價大約漲了50%，「周遭要兩房帶車，都要2200左右了」，而2019年買給爸媽住、位在桃園的第2間房，因購入總價低，目前同社區成交價漲幅100%，「等旁邊捷運還有教學醫院蓋好，應該還會有一波利多」。
而第3間房則是認為房價雖然很高，但仍有上升空間，盤點家庭收支後，決定再去（2023）年再度在新北一環，簽下總價約1000萬、不帶車位的小兩房，預計2026年完工，「買預售屋主要是付款比較彈性」。
他也分享，第3間房建案開案沒多久就周周漲價，實價登錄近期也創新高，「附近也在蓋捷運，等10年後通車應該也是穩穩地」。貼文一出被全場推爆，紛紛留言「恭喜」，不少人認為老婆6年來陪他走過低谷，是真愛，「有夠勵志，不推不行」。
房價愈來愈高！專家曝買房最佳時機
眼見房價愈來愈高，購屋族總是卡在買了怕買在高點、不買又怕日後漲更高，交急求問房產專家。對此，馨傳不動產執行長何世昌給出誠摯的建議，也曝光高雄美術館特區建案，從2018年只賣1字頭，如今成交價最高已站上7字頭，若以最低成交單價17.3萬和最高成交單價73萬相比，房價已翻了超過3倍，要購屋族只看自身需求就好，直言：「如果是自住，何必去預測漲跌？」
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。