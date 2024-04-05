花蓮災民符合5情形「免繳6個月健保費」　健保署祭4大就醫措施

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行政院公告，受災範圍在花蓮縣，自4月3日生效，補助3個月就醫費用。補助範圍為因受災須接受治療的費用，包括具保險對象資格者，就醫應自行負擔的部分醫療費用及住院膳食費；未具保險對象資格者，屬該保險給付範圍內的醫療費用及住院膳食費。
如已自墊醫療費用者，可於門診、急診治療當日、出院之日獲行政院公告災區範圍之日起6個月內，向健保署申請核退自墊費用。
健保署提到，凡屬行政院公告災區範圍內（花蓮縣）受災之保險對象，有下列各款情形之一者，於受災當月起6個月期間，其應自行負擔之健保保險費（113年4月至113年9月），由中央政府支應，並得以民間捐款為之：
1.死亡或失蹤，符合政府核發死亡或失蹤救助金標準。
2.領取政府核發重傷救助金。
3.受災當月與前二款保險對象一同投保或為其配偶、父母、未成年之子女、成年無謀生能力或仍在學就讀且無職業之子女。
4.符合領取政府核發安遷救助金、淹水救助金或住屋受災救助金之資格。
5.領取政府核發農田、漁塭、漁船(筏)或舢舨受災救助金。
如有健保費欠費情形，在1年期間內，享有下列協助措施：
1.健保費欠費免予催繳。
2.延遲繳納健保費者，免予加徵滯納金。
3.健保費欠費免予移送行政執行。
4.健保費欠費及應自行負擔之費用尚未繳納部分，得向全民健康保險紓困基金無息貸款。
如有任何疑問，請洽詢中央健康保險署免費諮詢專線：0800-030-598。
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