張榕容夢回大唐變貓妖！一彎腰「胸前看光光」古裝激情畫面流出
奇幻愛情電影《貓妖奇譚》由傅鶇執導，張榕容、王紫逸、陳奕等實力演員共同主演，本片近日發布預告及海報，女主角張榕容化身「貓妖」，在舞坊裡魅惑男人，曼妙舞姿一個彎腰就露出豐滿上圍，她還搭上一名貴公子，上演一幕幕火辣辣的激情戲，令人好奇結局究竟會如何發展。
記者黃雅琪／綜合報導
張榕容主演《貓妖奇譚》，拍攝時深刻感受到團隊合作的重要性：「2022年冬天在橫店拍攝時，面對嚴寒的天氣和長時間的工作，每天都是精疲力盡，但團隊的努力和合作使得一切變得可能。儘管前製時間有限，但大家在移動隔離完成後便立即展開了緊鑼密鼓的工作。」來自不同疫區的團隊成員，每天工作超過十幾個小時，顯示了每個人都渴望將這部戲拍得更好的心情，張榕容說：「這種拚命工作的態度使得團隊的向心力得以凝聚，讓整個拍攝過程充滿了動力與活力。」
電影《貓妖奇譚》時間設定在盛唐時期的洛陽，描述了貓妖之靈在城中的奇幻故事，貓妖夜夜巡遊、竊人皮囊，在舞坊裡，貴公子著迷於貓妖的皮囊，因為那是他少時夢中情人的模樣；在義莊裡，黑貓斷尾求來昔日恩人的重生，她等到的是一生所愛，還是慾望與背叛交織的漩渦？在溝渠裡，小鼠精愛上了小貓妖，他憧憬的是奔向幸福的自毀，還是一曲改寫命運的戀歌？一座城、3隻貓各有故事。電影《貓妖奇譚》正在優酷、愛奇藝、騰訊視頻熱播中。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道