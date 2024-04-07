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《黃石公園》男星失蹤5日！驚見陳屍樹林　生前最後身影曝光

▲27歲美國原住民演員科爾布林斯普蘭提（Cole Brings Plenty）上月驚傳失蹤，5日終於被發現陳屍在樹林中的車上。（圖／翻攝自科爾布林斯普蘭提IG）
▲27歲美國原住民演員科爾布林斯普蘭提（Cole Brings Plenty）上月驚傳失蹤，5日終於被發現陳屍在樹林中的車上。（圖／翻攝自科爾布林斯普蘭提IG）

記者吳昕蓓／綜合報導

27歲美國原住民演員科爾布林斯普蘭提（Cole Brings Plenty）是知名演員摩西布林斯普蘭提（Moses Brings Plenty）的姪子，曾演出過影集《1923》、《黃石公園》外傳，他上月驚傳失蹤，5日終於被發現陳屍在樹林中的車上，家人也沈痛宣布死訊。

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▲科爾布林斯普蘭提（Cole Brings Plenty）失蹤5日，被發現陳屍在樹林中的車上。（圖/翻攝自科爾布林斯普蘭提IG）
▲科爾布林斯普蘭提（Cole Brings Plenty）失蹤5日，被發現陳屍在樹林中的車上。（圖／翻攝自科爾布林斯普蘭提IG）
摩西布林斯普蘭提3日在社群平台上透露，他的姪子上（2）月31日開車離家之後便人間蒸發，發布尋人啟事，引發外界關注。根據外媒《CBS》報導，警方5日接獲女子報案，指出科爾對她施暴，但警方到達時他已經離開，監視器也拍下他駕車上高速公路的最後身影。

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▲摩西布林斯普蘭提在社群平台發布姪子科爾布林斯普蘭提的尋人啟事。（圖／翻攝自摩西布林斯普蘭提IG）
科爾布林斯普蘭提當日以入室行竊、家暴等罪嫌，被發布逮捕令，沒想到沒多久就被發現陳屍在堪薩斯州樹林中的一輛車上，至今死因成謎。對此，科爾布林斯普蘭提的爸爸喬布林斯普蘭提（Joe Brings Plenty Sr.）昨（6）日也在社群平台宣布兒子死訊，「我兒子科爾已經被找到，而且永遠地離開我們了。」

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▲科爾布林斯普蘭提以入室行竊、家暴等罪嫌，被發布逮捕令，沒想到沒多久就被發現陳屍在堪薩斯州樹林中的一輛車上。（圖／翻攝自科爾布林斯普蘭提IG）
布林斯普蘭提同時感謝這段期間幫忙尋找兒子的人們，「我們要對大家為科爾的祈禱和正面想法表示衷心的感謝。 我們也要感謝在我們尋找我兒子時陪伴我們的每一個人，並為我們提供了擴大搜尋範圍所需的資源。 這週我了解到有多少人了解科爾內心的善良並愛他。」

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