《黃石公園》男星失蹤5日！驚見陳屍樹林 生前最後身影曝光
27歲美國原住民演員科爾布林斯普蘭提（Cole Brings Plenty）是知名演員摩西布林斯普蘭提（Moses Brings Plenty）的姪子，曾演出過影集《1923》、《黃石公園》外傳，他上月驚傳失蹤，5日終於被發現陳屍在樹林中的車上，家人也沈痛宣布死訊。
記者吳昕蓓／綜合報導
摩西布林斯普蘭提3日在社群平台上透露，他的姪子上（2）月31日開車離家之後便人間蒸發，發布尋人啟事，引發外界關注。根據外媒《CBS》報導，警方5日接獲女子報案，指出科爾對她施暴，但警方到達時他已經離開，監視器也拍下他駕車上高速公路的最後身影。
科爾布林斯普蘭提當日以入室行竊、家暴等罪嫌，被發布逮捕令，沒想到沒多久就被發現陳屍在堪薩斯州樹林中的一輛車上，至今死因成謎。對此，科爾布林斯普蘭提的爸爸喬布林斯普蘭提（Joe Brings Plenty Sr.）昨（6）日也在社群平台宣布兒子死訊，「我兒子科爾已經被找到，而且永遠地離開我們了。」
布林斯普蘭提同時感謝這段期間幫忙尋找兒子的人們，「我們要對大家為科爾的祈禱和正面想法表示衷心的感謝。 我們也要感謝在我們尋找我兒子時陪伴我們的每一個人，並為我們提供了擴大搜尋範圍所需的資源。 這週我了解到有多少人了解科爾內心的善良並愛他。」
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110