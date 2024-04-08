特企／電通行銷傳播集團發布　《2024創意趨勢報告：探尋未來》

電通集團在其2024年創意市場趨勢報告中，匯聚全球策略分析專家的見解，旨在為創意產業注入樂觀，強調在充滿挑戰的時代，希望和創意是推動創新與進步的關鍵。報告透過深入分析五大宏觀趨勢及其衍生趨勢，不僅揭示了創意產業的新方向和尚待探索的潛力機會，同時也提供了品牌和企業在當前及未來創意經濟中成功的關鍵見解，鼓勵建立更深層次的品牌與消費者連結，共同努力塑造一個永續成長的世界。
趨勢一：Ode To Joy 歡樂頌歌
在我們的世界，目前快樂泉源缺乏，而我們比以往更需要這些體驗。我們看到，愉悅感、鬆弛感與娛樂性正成為有力的武器，幫助我們對抗這個可怕、瘋狂與混亂的世界。面對這樣不確定的世界，超現實感的快樂時刻似乎是最好的回應之一。
與此同時，人們通過自我療癒來對抗焦慮；從「沈浸式沐浴」到「慢生活」以及「懶女孩工作」的興起，一場抵制忙碌文化的反思與反抗悄然進行中。當人生里程碑對於多數人來說變得難以企及，我們從 Kidult (大小孩) 玩具產業的蓬勃發展中，看到了玩樂的力量，也看到藝術畫廊與玩樂混搭而激起的體驗浪潮。
趨勢二：The Memes Of Production 全民造梗
對於在世界建構和共創背景下成長起來的消費者來說，以梗為形式的現代敘事已成為一種強而有力的創作工具，更成為環境或社會改革方面議題上，推動改變的重要力量。
同時，人們傾向用創意發起行動，透過新的創意內容形式，像是新的視覺或新的敘事角度來引發社會改革。無論是#Fintok (金融理財)、#Cleantok (居家清潔) 還是社會正義，再複雜的話題都能被壓縮為言簡意賅的影片內容。
趨勢三：Here We Are Now 擁抱本地風土民情
也許是為了應對這個讓人疲憊不堪的世界或是日益加劇的生活成本危機，我們看到人們對本地和本土事物的強烈參與度，以及對本土風情的探索慾望。
舒適網絡這一概念正取代泛社交平台，成為更加親近與私密的對話空間，人們對於小眾內容以及身邊故事的探索渴望，也激發行銷人員在社群互動策略上有嶄新的切入方式。
趨勢四：The Magic In The Machine 機器魔法
人工智慧的發展塑造了連結實體世界與虛擬世界的新體驗。隨著 ChatGPT 成為史上增長最快的應用，我們看到了天馬行空的想像力，同時也看到了致力於提升顧客體驗而打造的更實用、更多元的實例。
我們看到，通過觸摸、觸控、語音、手勢等方式，將科技與人性連結起來的體驗，具有的恆久力量；隨著人們對感官行銷和多重感官體驗的需求日益增長，利用技術為消費者創造沈浸式多感官體驗不斷發展。
趨勢五：Me, Myself And Us 我，我自己和我們
社會人口結構的變化促使我們重新評估社群集體與我們之間的關係。在崇尚個人主義的西方文化裡，人們開始擁抱集體化的生存方式；與此對比，在推崇集體主義的文化中，個人開始探索如何在集體中表達個性。
跨代共居的增長趨勢下，人們重新審視老一代人的智慧與影響力。我們看到，時尚品牌開始用熟齡代言人，千禧奶奶風尚歷久不衰。人工智能的崛起也促使我們探索自我身份的本質，藝術家、遊戲玩家，以及忙碌的人們都在探索數位分身如何代表他們參與世界的運作。
展望未來，電通集團將持續引領產業往理想中的未來前行，電通創意暨安索帕台灣執行長紀緻謙(Gary Chi)表示：「科技的演進、社會趨勢的變革，都將是我們『創意轉型』的動力與機會，我們對未來充滿期待，也將以追求卓越的精神，攜手企業品牌於充滿挑戰的社會環境中，保持創新動能，永續成長。」欲取得完整的「2024創意趨勢報告：探尋未來」，請參閲。
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電通是台灣市占率和影響力最大的行銷傳播集團，隸屬於日本電通集團，在台灣擁有下列行銷傳播品牌：電通mb廣告公司(dentsuMB)、電通國華廣告公司(dentsu one)、貝立德媒體公司(dentsu X)、凱絡媒體公司(Carat)、安布思沛績效行銷公司(iProspect)、安索帕數位行銷顧問公司(isobar)、美庫爾商務數據顧問股份有限公司(Merkle)、負責整合集團旗下所有供應段夥伴資源的安浦菲 (Amplifi)以及創意內容製作和轉型技術顧問品牌Tag。
在行銷傳播的光譜中，電通打破各個垂直服務的界線並橫向串連，提供客戶商業解決方案(Business Design)，品牌解決方案 (Solution Design)，與製作解決方案(Delivery Design)；並以客戶為中心的模式編制服務團隊，整合涵蓋商業與策略顧問諮詢、顧客體驗與全通路行銷、創意、媒體、娛樂內容與運動行銷、行銷科技建置與應用、製作與電通自有產品等七大類專業服務，為品牌解決商業課題與創造新商機，是台灣唯一能夠真正提供具創意力、以數據與技術驅動的全方位行銷傳播解決方案的集團。
電通行銷傳播集團旗下品牌電通mb於2021年在全球廣告創意最高殿堂-坎城國際創意節(Cannes Lions)中，榮獲全場最大獎(Grand Prix)，締造台灣廣告史上獲獎最高榮耀，2023年旗下另一團隊isobar再度脫穎而出，榮獲坎城首屆遊戲娛樂創意銅獅(Entertainment Lions for Gaming)，持續保持台灣在坎城最高獲獎紀錄；另外根據國際指標性代理商評比機構RECMA(Research Company Evaluation of Media Agency)報告指出，電通自2013年起連續蟬聯台灣媒體廣告量第一的行銷傳播集團；電通更於2019年及2021年，獲亞洲知名人力資源雜誌《HR Asia》評選為「亞洲最佳企業雇主獎(Best Companies to Work for in Asia）」，為全台行銷傳播產業唯一兩度獲獎的企業代表；更於2023年獲得PRWeek & Campaign Asia-Pacific 所舉辦的2023 最佳企業雇主獎，勇奪「最佳職涯發展(Best Career Development) 」以及「最佳學習與發展(Best Learning & Development) 」兩項大獎肯定；欲瞭解更多集團資訊，請參閱。