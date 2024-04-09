天母SOGO日本展開跑！日式海鮮任選買5送1 100元手作橘子大福2顆
SOGO天母店展開「春夏日本和風美食展」今（9）日正式開跑，有現做日式小吃、人氣伴手禮、新鮮海鮮、珍藏美酒與職人工藝，還有日本展限定優惠，包括日式海鮮炸物買5送1，還有日本茶道體驗、日本砂糖橘大福DIY手作體驗，報名費只要100元，就能體驗親手製作砂糖橘大福，且每人可做兩顆，帶你零時差體驗日本文化。
記者鍾怡婷/綜合報導
天母SOGO日本展即日起至4月21日一連13天開跑，現場集結日本特色名店，包括開業126年的日本知名甜點「神戶風月堂」初登場，明星商品法蘭酥，口感輕薄酥脆，是旅日必買的伴手禮；深受咖啡迷喜愛的「澤井咖啡」也首次登場，精選優質咖啡豆，以純熟的技術烘培出最頂級的咖啡，推薦「澤井雪之國綜合掛耳咖啡禮盒8gx20p」售價650元/盒，美味咖啡隨手沖泡。
現炸酥脆海鮮串「旭日炸物」一口咬下超滿足，全品項買5送1，原價約在100元至180元之間；「水源氏」產地直送的海鮮，松葉蟹腳、鱈場蟹腳、一夜干一次購足；「魚沼津張屋」帶來日本各地物產，「青森蘋果汁禮盒180ml/15瓶」原價2,500元／組，特價6,000元／3組；「有機栽培無農藥越光米2kg/包」原價1,800元／包，特價買2送1。
天母SOGO更在週末進行「日本和風展特別活動」民眾購物之餘也能親自深入體驗日本文化與藝術之美：4/13(六)日本茶道體驗，特別邀請北投文物館日本茶道顧問-祝曉梅老師，帶領民眾認識正統日本茶道；4/14(日)橘子大福DIY，精選日本砂糖橘，一同體驗親手製作大福的樂趣，報名費都只要100元，親子也能一起參加。
此外，誠品生活南西4月13日起至21日化身為針織藝術殿堂，特邀揚名海外的織品藝術品牌「8bit.t.d 八位元紡織」快閃現身，首次以workshop帶來48hrs接力編織大型毯等針織藝術奇幻之旅，3位藝術家聯手打造「織品藝廊」，逾10款獨家作品南西限定販售。包括受封為仙女藝術家的「倪瑞宏」、超現實主義藝術家「吳美琪」、日本藝術家「Megumi Yamazaki」也設計獨家針織袋與會員見面。
除了期間限定特展外，不容錯過的還有抹茶專賣店平安京茶事旗下品牌MATCHA ONE正式插旗南西誠品，全台獨家限定「蒙布朗泡芙」搶先露面，以自製脆皮泡芙搭配綿密卡士達醬，除了抹茶、栗子、草莓等經典風味，紫薯、黃金地瓜也全新加入華麗陣容！4/13 率先以抹茶、栗子、草莓等口味限量登場，邀粉絲限時嘗鮮，而南西限定「草莓蒙布朗」同樣不可錯過。