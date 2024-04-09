吳彥祖結婚14周年紀念！直球告白愛妻Lisa S.：沒有妳活不下去
49歲香港男神吳彥祖與女星Lisa S.結婚14年，婚後育有一女，生活得相當幸福，從未鬧過緋聞，愛家形象深植人心，最近兩人度過結婚14周年紀念日，他在社群平台放閃，透露貼心做了一個蛋糕慶祝，上面寫滿甜密文字，並深情告白老婆「沒有妳我活不下去」，既帥氣又專情的表現讓網友直呼太閃了。
記者江芷稜／綜合報導
吳彥祖外表帥氣且非常專情，他與名模老婆Lisa S.交往8年，於2010年的4月6日結婚，婚後一家三口住在美國，偶爾才會參與電影、電視劇演出，疫情期間他曾自爆缺乏性生活，性器官是全身最乾淨的器官，讓影迷非常驚訝，擔心他的婚姻出現危機，不過似乎是過度操心，吳彥祖跟老婆依舊相當恩愛。
吳彥祖在14周年結婚紀念日這天曬出自製蛋糕，透露跟老婆Lisa S.差點都忘了紀念日，不過最後一刻他想了起來，親自製作一個蛋糕慶祝，上面寫著「Here's to 14 really really long years！How did we survive？」（14年了，真是段漫長歲月！我們究竟怎麼走過來的？）」表示本來想寫4個really，但蛋糕寫不下，最後只寫了2個，態度相當幽默。
他曬出蛋糕照片，並對老婆深情告白：「14年的婚姻，在一起22年。Lisa說實話，沒有妳我活不下去！！愛你！！！」男神公開示愛，讓粉絲笑說根本是戀愛腦，直呼這種男人實在太難得，「長得帥就算了，還這麼專一，專一就算了，還這麼直球示愛，太嫉妒了！」、「全世界最帥的男人會做蛋糕就算了，還說最美的情話，我慕了」、「又帥又戀愛腦，真是絕了」。
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