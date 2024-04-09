NATUZZI插旗台中七期 開創全台最大台中概念店

我是廣告 請繼續往下閱讀
NATUZZI品牌總經理顏貽騰表示，「NATUZZI集團是全球皮製沙發的領導先驅，尤其品牌歷史悠久已經獨領國際家具龍頭65年，每一項產品都是由一群非常有經驗，並富有創意的設計師，以現代化設計結合多功能融入義式生活美學所創造出來。配合Natuzzi Italia 65週年，再推Re-Vive單人沙發椅主題產品，並祭出滿額優惠，就是希望能讓消費者更易入手，體驗NATUZZI來自義大利原汁原味的美感設計及無與倫比的舒適感受。
顏貽騰表示，NATUZZI品牌的「獨特設計」、「絕佳舒適性」以及「卓越皮革品質」正好呼應高端客層的需求，因此台中概念店特別選定文心路商圈，開設能夠完整傳遞品牌的台灣最大門市。接下來品牌將持續轉型，用更多不一樣的活動來吸引消費者走進店內參觀，並透過更多數位管道觸及潛在消費客群，給予大家更多驚喜。
首先是配合NATUZZI台中概念店開幕，祭出第一個聯名活動，邀請台灣首位獲得世界咖啡沖煮大賽冠軍的女咖啡師徐詩媛Sherry，打造首間限定快閃咖啡廳「nn café」邀請消費者上座，除了品嚐頂級手沖咖啡，極具質感的氛圍預計將掀起一波打卡熱潮，使NATUZZI台中概念店成為台中美學新地標。
nn café 自4/9至5/8期間推出限時一個月的尊榮體驗，每日下午一點到五點預約參觀台中概念店，則招待限定冠軍咖啡乙杯(數量有限送完為止)，其中冠軍咖啡師Sherry更將於4/9(二)、4/20(六)、4/27(六)、5/1(三)、5/4(六)親自駐點位大家手沖咖啡，使民眾在逛家具同時也能透過一杯好咖啡享受NATUZZI提供的頂級義式生活品味。