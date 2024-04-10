知名慈善家性侵摔落雲端　呂秋遠：「想」就是煉成魔鬼的最好方法

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呂秋遠說，吉米薩維爾從1950年開始，在電台主持節目，每週6個，最受歡迎的節目甚至有600萬聽眾，可見當時已經大受歡迎。電視時代開始，他轉行主持電視節目：《流行樂排行榜》（Top of the Pop），以及《吉米幫你搞定》（Jim’ll fix it）。前者讓他變成怪怪有人愛的流行音樂教主，但是後者才是關鍵，這個節目讓他成為兒童心目中的神，也讓他跟「慈善」兩個字幾乎合為一體。
《吉米幫你搞定》主打幫小朋友實現願望。小孩子可以寫信給他許願，他會盡力幫小朋友的願望完成。例如，有小孩想去柴契爾首相的官邸當警衛，他就運用他的人脈，讓小朋友當一日警衛；或者是有小孩希望他養的鵝會飛，他就帶著孩子跟鵝一起坐飛機；或者是小孩想要請國小老師吃飯，但是沒有錢，他就安排他們在最好的餐廳共進晚餐。總之，他是耶誕老人的象徵，也是好人好事代表。透過這個節目，他與BBC名利雙收，也取得更多的資源與信任。透過一連串的馬拉松跑步募款、興建醫院等公益活動，他幫社會募集到4000萬英鎊以上的金額。與當時的柴契爾首相、查爾斯王子（後來的國王）、黛安娜王妃都是好朋友，也拿到英國貴族勳章。
呂秋遠指出，這一切，讓他看起來就是英國近代史上最好的慈善家，直到他過世，2011年，他在84歲時壽終正寢，死時備極哀榮，幾千人夾道送葬，電視台幫他製作紀念專輯。然而，這時候也開始有「雜音」出現，越來越多人指控他曾經性侵害與性騷擾，警方終於開始介入調查，經過確認後，至少有500位的受害者，年紀從5歲到75歲都有，非常多的受害者是未成年，這些人，幾乎都是弱勢，有教養院裡的少女、精神耗弱的病人、沒有反抗能力的孩子。這些人，有些從1960年代就已經微弱的反抗，但是警方忽視、政府不管，認為這些人根本就是神經病。
呂秋遠說，他現在已經入土，所有的榮譽都被取消，而且成為被大多數英國人唾棄的對象。但是對於受害人而言，這是永遠都等不到的公道。英國人是怎麼煉成這個魔鬼的？為什麼這麼多人受害，現在還在暗夜裡哭泣、無法面對自己的罪惡感，他卻可以一路順遂、最後安享晚年？因為縱容。
呂秋遠解釋，他是個有權有勢的人。指控他，就會被社會認為是因為想勒索他金錢。他會威脅那些揭發他的人，他要提告，要他們付出高額賠償代價，但是警方卻不會跟被害人說，他們並不孤單，他們會以為，自己是孤軍奮鬥。他自己在有意無意間，都會說自己不是什麼好人，下周四就要開庭了，但是大家都以為他說笑。大家會覺得，他只是怪，並不壞，還做了這麼多善事，不是嗎？
呂秋遠最後表示，唯一別讓這種事在台灣發生的方法，就是不要縱容那些人。有些人說，挺誰是言論自由，「想」著要對未成年下手也是，畢竟又沒有真的怎樣。但是在他看來，那是煉成魔鬼的最好方法。