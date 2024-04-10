吳寶春新麵包更柔軟好吃！揭與一物有關　好丘貝果聯名啤酒頭釀造

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近期寶春師傅前往日本參訪魯邦種發酵機設備大廠，並與日本魯邦種麵包大師請益，重新更新魯邦種的各種知識，他發現魯邦種從培養菌種時PH值的調控、發酵過程的環境與時間控制、攪拌麵團的過程與溫控，分割整形麵團時的速度、入爐烤焙前的操作力道等等，唯有每個製程細節精細掌控，流程環環相扣且流暢，才能讓魯邦種發揮最大作用。
而魯邦種的功用，與台灣人所喜歡的湯種有異曲同工之處，不僅可以延緩麵團的老化，讓麵團更為保濕柔軟，同時比起湯種，魯邦種多了一股乳酸的風味，更能賦予麵團豐富多重的香氣和尾韻回甘，且口感上蓬鬆柔軟，咬斷性好、溶口性佳。此次吳寶春甚至將魯邦種比例提高至30％，重新更新上市9款新臺味麵包，挑戰風味、口感極限。
以魯邦蔥麵包來說，爽脆的三星蔥在表面做醬料，吃起來鹹香順口。還有魯邦紅豆麵包，內餡仍是堅持以傳統日式和果子餡煮法熬煮，香甜綿細。還有魯邦螺仔麵包，內餡是法國奶油加入煉乳的自製奶油餡，滑順清香。而魯邦肉鬆麵包選用手炒肉鬆，與沙拉抹醬比例搭配得宜，有肉香卻不膩。需提醒的是，9款新臺味麵包將由吳寶春麥方店高雄巨蛋店、四維旗艦店和左營高鐵店搶先銷售，日後才會推廣至全台各店鋪。
另外，台灣貝果第一品牌「好丘Good Cho’s」，則是因應環保節日「世界地球日」即將到來的四月，與台灣在地精釀品牌「啤酒頭釀造」攜手合作，將「資源再生」、「零浪費」的概念轉化為具象的產品，打造出可以吃的精釀啤酒《柑幾杯貝果》以及一款可以喝的貝果《好搭精釀啤酒》，４月９日上架。
此次合作，啤酒頭將好丘嚴格品質把關，未達販售標準的NG貝果與啤酒頭釀造在生產啤酒過程中，產生出來的啤酒粕，雙方物料進行交換，並結合職人所長，將「資源再生」及「零浪費」的理念轉化為實際可以品嘗的創意美味。過程中嘗試超過20種以上的食材組合，最後選出能夠創造豐富果香的鳳梨、柑橘、草莓美味金三角。
好丘貝果主廚以精釀啤酒獨有的果香風味為靈感，在Q彈的貝果體中加入具有豐富麥芽香氣的啤酒粕，佐以好丘貝果獨家技法，結合鳳梨、柑橘、草莓的天然果香，打造出前所未有的《柑幾杯貝果》，一口咬下豐富的果香與麥芽香氣同時併發，就像品飲一杯有層次又美味的精釀啤酒。
《好搭精釀啤酒》則是以好丘貝果豐富清爽的麥香為靈感，在釀造的過程中，大量投入好丘貝果並連同草莓、金桔、鳳梨一起釀造，入口就會於舌尖上品嘗到草莓與鳳梨帶來的香甜，漸次能感受到柑橘香氣，每一口都能喝到麥香與果香堆疊出酸、甜、苦的多層次變化，貝果更讓啤酒帶有清爽的麥香，賦予了層次更豐富的口感。
好丘執行副總黃致瑋表示，好丘始終堅持著對環境和社會的責任，致力跟大家一起打造更美好的未來，將綠色行動推廣於日常生活，不論是貝果包材選用100%可回收的材質、二手紙袋循環、綠色點數等等都會不停做下去，讓每一個人的良善心意能在彼此生活中源源不絕，循環再生並繼續減塑，通過這樣的合作，激勵更多火花，讓每一次購買都是綠行動，天天地球日。
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