一句「備詢可說謊」引爆藍委砲火　林志潔還原發言：他們才在說謊

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林志潔發言時表示，令人遺憾，上週三她在公聽會中開宗明義，提出大法官釋字第585號解釋，確實提到立院由於有監督行政機關的需要，可以做除了文件調閱以外的調查，可要求政府及人民協助、幫忙。她當時是以私部門的觀點來看，目前擴大調查權及於一般人民、私法人團體和企業，以及若不配合即訴以「藐視國會罪」，此舉是否違反正當法律程序、牴觸憲法上的權力分立。
林志潔指出，她特別以「刑事訴訟法」中被告、證人的權力加以說明，從頭到尾提到的都是私部門權利應予確保，一般人在國會調查權擴大中，也應享有不自證己罪，可以拒絕陳述，也不會因被告說謊或煙滅罪證，另行加諸被告所謂的「藐視司法罪」，當時草案中相關權利的保障付之闕如，是有問題的。
林志潔直言，沒想到國民黨立委接連開記者會，誣指她說在公聽會上確保官員於備詢時有說謊的權利。她強調，當天從頭到尾她講的話和備詢無關，更從未出現過「官員在備詢時得說謊」這樣一句話；她更自嘲，幸好目前科技設備發達，全程有錄音、錄影，「不然真是百口莫辯。」
林志潔強調，立委享有國會言論免責權，不代表所有職權行使都可以豁免於一般法律責任，「如果今天你希望人民說實話，請你不要說謊話，當今天立委自己說謊話，但『立法委員行為法』中，關於自律規範非常欠缺時，擴大國會調查權，且對不配合人民訴諸「藐視國會罪」，在程序正當性及憲法保障的基本人權上是有問題的。