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PowerBOMB好康抽不完！跟著婁峻碩展現自我風格　還有好禮等你拿

▲PowerBOMB是相當受Z世代喜愛的能量飲料，不僅能補充源源不絕的能量，從超潮流的瓶身外觀就能感受到品牌傳遞的態度「有能量就是帥！」。（圖／品牌提供）
▲PowerBOMB是相當受Z世代喜愛的能量飲料，不僅能補充源源不絕的能量，從超潮流的瓶身外觀就能感受到品牌傳遞的態度「有能量就是帥！」。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

沒有什麼疲憊，是一瓶PowerBOMB爆能能量飲料不能解決的！對於時間總是不夠用的年輕人，想要隨時保持充足的能量，PowerBOMB絕對是最佳選擇，除了清爽順口的葡萄汽水原味廣受年輕世代喜愛之外，從超潮流的瓶身外觀也能感受到品牌傳遞的態度「有能量就是帥！」，象徵著Z世代主宰自我價值、勇於挑戰的精神，PowerBOMB是台灣能量飲領導品牌，最支持你展現獨特與迷人的自己！

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▲超受年輕世代喜愛的饒舌歌手婁峻碩擔任這次PowerBOMB品牌代言人，發起了歌曲改編挑戰，一起來跟婁峻碩玩遊戲抽大獎。（圖／品牌提供） ▲超受年輕世代喜愛的饒舌歌手婁峻碩擔任這次PowerBOMB品牌代言人，發起了歌曲改編挑戰，一起來跟婁峻碩玩遊戲抽大獎。（圖／品牌提供）

PowerBOMB品牌代言人由超受年輕世代喜愛的饒舌歌手婁峻碩擔任，而這次他也發起了PowerBOMB歌曲改編挑戰，邀請3位Z世代超人氣嘻哈代表阿跨面、Quanzo、林潔心展現自我風格，改編屬於自己的Type，唱出屬於年輕人的態度與精神！喜歡婁峻碩及3位饒舌新生代歌手的你也別錯過能和他們一同登上「專輯封面」的機會，透過AI創作出最能代表自我的專輯作品，並分享至Instagram限時動態Tag PowerBOMB官方IG，再到指定貼文底下留言，就有機會抽中Marshall Emberton II藍芽音響，讓走在潮流尖端的你盡情表現出最與眾不同的魅力。

▲從4/1起至5/31凡購買PowerBOMB原味與荔枝海鹽啤酒花風味及康貝特系列能量飲料，並上網登錄發票，就有機會抽中多樣獎品。（圖／品牌提供）
▲從4/1起至5/31凡購買PowerBOMB原味與荔枝海鹽啤酒花風味及康貝特系列能量飲料，並上網登錄發票，就有機會抽中多樣獎品。（圖／品牌提供）
除此之外好康持續加碼，從4/1起至5/31凡購買PowerBOMB兩款爆能能量飲料，包括清爽順口的原味、0酒精多層次的荔枝海鹽啤酒花風味，以及經典的黃金康貝特、康貝特200P、康貝特200P EX、康貝特大富、康貝特來富等任一商品，並上網登錄發票，就有機會抽中Gogoro JEGO、PS5、iPad、Bose QuietComfort消噪耳機、AirPods Pro 2等豪華大獎，為你補給能量的同時，也順手將熱門好禮帶回家！

▲跟著PowerBOMB與婁峻碩一起展現自我態度、挑戰創意極限。（圖／品牌提供）
▲跟著PowerBOMB與婁峻碩一起展現自我態度、挑戰創意極限。（圖／品牌提供）
即將邁入2024的夏天，跟著PowerBOMB與婁峻碩一起展現自我態度、挑戰創意極限，為活力充飽電的同時還有豐富的獎品等著你來拿！用最潮最酷的態度，暢快揮灑無限能量，主宰自己的每一刻，有能量就是帥！

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