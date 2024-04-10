專為小資族量身打造 安達人壽推投資型保險專案

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其次，此保單可連結的投資標的眾多，投資選項好多元。第三是除了壽險之外，還可以根據需求選擇不同類型的附約，風險控管好彈性。四是臺幣壽險提供1-6級失能扶助及重大燒燙傷給付，保障好周全。最後為回饋客戶的支持，只要符合保單條款「準時繳付目標保險費」之規定，第6年起就享有特別加值金給付，保險專案好加值。
「鴻利鑫喜」專案精選612檔可投資標的種類多元，無論是共同基金、ETF、類全委帳戶，或者貨幣帳戶通通都有，小資族可以自由挑選適合自己風險屬性的，且每年還享有6次更換標的手續費減免，優惠，想要因應市場變化不用煩惱。
安達人壽表示，期望透過「鴻利鑫喜」投資型保險專案，協助小資族做好自身保障和理財規劃，邁出實現目標的第一步。只是投資一定有風險，做任何投資都要特別謹慎。
安達人壽特別提出警語，本商品所連結之一切投資標的，其發行或管理機構以往之投資績效，不保證未來之投資收益，除保險契約另有約定外，本公司不負投資盈虧之責，要保人投保前應詳閱商品說明書。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。