佐登妮絲從內到外寵愛妳　提供女性全方位呵護

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WHO指出，HPV為常見的性傳染病毒，只要曾有性行為就有可能感染。持續感染可能導致子宮頸癌前病變，也可能罹患子宮頸癌、外陰癌、陰道癌、陰莖癌、肛門癌、口腔癌等癌症或者生殖器疣（俗稱「菜花」），其中子宮頸癌就佔全球女性HPV相關癌症的90%以上。臺灣年輕病友協會理事長潘怡伶提醒，HPV不只與女性相關，有國際期刊研究報告指出，男性一生感染HPV的機率逾9成，高於女性的8成3，而且感染後產生抗體的比例更低於女性。
此外，雖然近年因子宮頸抹片檢查，子宮頸癌早期患者減少許多，但仍因部分民眾不願意篩檢、疏於追蹤等原因，導致第三、第四期子宮頸癌患者人數並未下降，甚至出現年輕化趨勢。同時，據國健署「110年青少年健康行為調查報告」顯示，國中學生曾經發生過性行為者已占1.4%、高中職學生占 11.6%。如沒有安全性行為觀念，後果不容小覷。理事長潘怡伶更分享，近期一名癌友年僅20幾歲，因不舒服就醫經確診已為第三期，不僅需要負擔龐大的醫藥費，後續更帶給家庭無盡的傷痛，藉此呼籲大眾重視子宮頸癌防治，打造幸福美滿的家庭。
衛生福利部雙和醫院副院長馬漢平指出，政府自民國84年開始補助30歲以上婦女定期子宮頸抹片檢查，每3年至少接受1次子宮頸抹片檢查，如發現病變就能即早處理，如發現潛在的前癌病變，透過即時治療，就能預防子宮頸癌發生。這個政策已經成功使子宮頸癌的發生率和死亡率下降約7成，可見其成效。如為「有過性行為、有HPV感染史或者免疫抑制」者，更應定期篩檢。此外，如為接受過子宮頸癌或前癌病變治療的女性，更別忘了定期篩檢，如發現復發或新的病變，即時治療就可提高治療成功率。如覺得醫院不方便，其實現在也有許多社區篩檢車，符合公費篩檢資格者，可就近篩檢。
除了透過篩檢早期發現疾病，佐登微爾健康管理醫美診所郭彥妤醫師也建議，無論男女都應該要接種HPV疫苗，越早接種效果越好。目前國民健康署已經推動國中女生公費施打HPV疫苗，民國107-110年入學國中女生完整接種2劑之涵蓋率，最新年度已達91.3%，朝接種率穩定達90%以上之目標前進。民國113年起，各縣市衛生局也陸續推出公費施打第二劑，顯現趁早接種疫苗及定期篩檢的重要性。
9是要保護你！林美秀呼籲接種疫苗認明「HPV衛教友善診所」標章
公益大使林美秀長期關懷癌友，不僅曾演出癌症相關戲劇，自身也有過婦科疾病治療經驗，讓她對於疾病的警覺性提升，日前也接種了HPV疫苗。她於記者會現場分享親友罹癌經驗，感嘆的表示「癌症離大家都很近，提早防範才能避免遺憾」。也於記者會上通關「HPV大會考」，並由郭彥妤醫師擔任「解題官」，攜手破解民眾常見迷思，提醒民眾有關性傳染病、HPV相關問題別害羞，認明「HPV衛教友善診所」就能諮詢，也能接種疫苗。
目前市面上共有2價、4價、9價三種HPV疫苗，價數越高，防護病毒種類越多。最新且預防9種HPV型別的疫苗（9價疫苗）男女都可接種、越年輕接種越有效！也提醒民眾，建議依照接種時程完成，如果無法按期完成，應諮詢醫師是否繼續完成接種。
佐登妮絲暖宮課程、疫苗接種、公益篩檢活動 提供女性全面照護
佐登妮絲集團深耕台灣35年，長期關懷女性並深耕CSR，全方位呵護女性健康。佐登妮絲集團總經理陳佳琦表示：「我們致力打造佐登妮絲為一個有溫度、呵護女性的企業，期盼能透過這一系列公益活動，讓大眾了解定期篩檢和接種HPV疫苗的重要性。全台的佐登妮絲SPA提供暖宮課程，七間的『HPV衛教友善診所』佐登微爾也提供接種疫苗服務，共同與民眾一起攜手預防癌症。」
在服務女性的過程中，發現會員經常因生活、工作壓力等造成身體疲倦、心情煩悶，透過按摩、腹部保暖可放鬆、舒緩身心。因此旗下佐登妮絲SPA美容館推出暖宮腹活SPA，透過獨家專業手感暖腹按摩，搭配植萃調理精油、深層手技放鬆腹部壓力，適合女性長期保養。
佐登微爾健康管理醫美診所為「HPV衛教友善診所」，可提供民眾相關諮詢，也能接種HPV9價疫苗。為宣導HPV疫苗、子宮頸癌防治的重要性，集團也將於2024/5/4(六)，在華山藝文特區舉辦「5200挑戰 一起安心愛」公益篩檢活動，活動期間只要和現場工作人員互動，完成挑戰就能獲得本次應援夥伴啾啾妹限量專屬束口袋。符合公費篩檢資格者，也可現場於雙和醫院行動篩檢車進行篩檢。
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