北台灣2024 Q1住宅推案量逾2614億！增12.9%　專家：讓子彈飛一會

我是廣告 請繼續往下閱讀
各縣市表現上，新北市、桃園市爆發力道強，前者第一季推案量約926.7億元，年增57.1%，後者約746.3億元，年增49.6%。新北市亮眼地帶在林口區、中和區、新莊區與板橋區，有長虹、國泰、茂德、久泰等建商於當地熱門重劃區、捷運生活圈公開大案；桃園區則以龜山區、桃園區為強，指標案由富宇、寶佳、興富發、麗寶等建商在A7、中路、小檜溪等地領銜帶頭衝。
而台北市與新竹地區各為18.7%、29.3%的年減幅，第一季推案量分別為623.8億元、279.9億元，台北市以中工、新潤、達永在松山區民生社區、北投區北士科重劃區，以及信義區捷運市府站生活圈的百億案為代表，一案就已拉抬這些區域聲量；新竹地區則以東區、北區、寶山受矚目，春福、愛山林、富宇建設新案撐場。陳炳辰指出，畢竟今年才開始，讓子彈再飛一會兒，4月乃至上半年的後329檔期與520檔期均有生力軍加入，台北市中山區、士林區、中正區、文山區等，與新竹地區的新竹市區、寶山鄉都可期待。
至於第一季未推新案的基隆市，也不容輕忽小覷，不是不推，時候未到，暖暖區、七堵區的甲山林、德安指標案皆醞釀熱度中，指日可待。相對之下，宜蘭地區確實較顯兩樣情，年減幅41%，第一季推案量約38.1億元，與去年比起來進乎腰斬，329檔期亦沒有精采度，回歸基本盤，建商顧好本地客買方，態度不過份積極。
陳炳辰分析，除了前述提及地區，其餘如新北市的三重區、土城區，桃園市的中壢區、蘆竹區，已傳出預計推案尚未完整反映在第一季，目前國內資金充沛，房產之於台灣民眾的價值穩固，預期需求熱度持續刺激建商供給面上的信心，尤其地震後，新屋優勢更為顯著，第二季應有更戲劇性的增溫走勢。