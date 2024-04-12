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高美燈塔就在房間旁！入夏還可觀星、遊高美濕地　每晚1800元起

▲「高美燈塔園區」內有全台唯一紅白相間燈塔，內部由小鹿文娛團隊進駐規劃住宿空間，共7間客房和1間交誼廳，雙人房1800元起 、四人房3200元起。（圖／小鹿文娛提供）
▲「高美燈塔園區」內有全台唯一紅白相間燈塔，內部由小鹿文娛團隊進駐規劃住宿空間，共7間客房和1間交誼廳，雙人房1800元起 、四人房3200元起。（圖／小鹿文娛提供）

記者葉盛耀/綜合報導

全臺唯一可泊宿的燈塔園區浪漫登場！台中的高美燈塔為我國唯一紅白相間之橫紋燈塔，小鹿文娛旅宿集團進駐「高美燈塔園區」即日起正式開放。園區主打在地文化及生態環保理念，將濕地生態的獨特觀光價值，結合歷史、人文與自然元素，小鹿文娛旅宿集團規劃住宿空間，共7間客房和1間交誼廳，雙人房1800元起 、四人房3200元起。另外，台北六福萬怡酒店則於4月26日起，與茶山在地茶農「台北女兒茶」合作，推出淺山生態導覽「夜賞螢火蟲」活動。

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小鹿文娛旅宿集團提到，高美燈塔興建於1967年，是全臺灣唯一紅白橫紋相間的燈塔。集團於2023年取得「高美燈塔園區」標案後，便一點一滴將園區打造成「繁忙生活暫停修整之處」，期盼到此住宿的旅人盡情放慢步調、探索生態。也因此規劃「沉浸式入住體驗」，將燈塔擬人化，於預定時、入住時及離開時提供「聲音導覽」，如同在燈塔的陪伴下，帶領旅人在靜謐的海濤聲中放慢腳步，感受與燈塔的靈魂共振，認識這塊土地的故事。

▲於住宿空間內，可看到全台唯一的紅白相間燈塔。（圖／小鹿文娛提供）
▲於住宿空間內，可看到全台唯一的紅白相間燈塔。（圖／小鹿文娛提供）
小鹿文娛集團也推出燈塔參觀活動，由小鹿團隊於燈塔內部策展呈現「高美意象」，透過多元的媒材與觀點，傳達其所代表的「指引、希望與暫停」詮釋。此外，也預計將於暑假推出「高美生態」與「觀星導覽」，加深民眾對環境保育的認識，讓參與者透過導覽，瞭解高美濕地生態的多樣性與重要性。

▲預計將於暑假推出「高美生態」與「觀星導覽」，圖為高美濕地黃昏時美景。(圖／資料照，台中觀光局提供)
▲預計將於暑假推出「高美生態」與「觀星導覽」，圖為高美濕地黃昏時美景。(圖／資料照，台中觀光局提供)
同時也將燈塔左右兩側規劃為「高美綬草保護區」，藉此向民眾推廣瀕稀的自然瑰寶—臺灣原生蘭「綬草」，透過珍貴的植物串聯高美濕地生態圈，呼籲各界共同努力保護自然環境。其中，每年3月至5月為綬草的盛花期，目前正是賞花的最佳時機，迷你雅緻的蘭花與紅白塔身互相輝映，相當美麗。

▲燈塔兩側圍籬處規劃為「綬草生長區」，向民眾宣導其珍稀與美麗。（圖／小鹿文娛提供）
▲燈塔兩側圍籬處規劃為「綬草生長區」，向民眾宣導其珍稀與美麗。（圖／小鹿文娛提供）
「高美燈塔園區」內更結合許多特色商家，像是輕食餐飲品牌「遇見你之前」，提供一系列以「海」為主題的特色餐食及伴手禮；位於小食片刻空間的手工冰淇淋及窯烤披薩品牌「High on Life」；複合展演空間攜手台中海線在地虛擬人物「海線少女」，結合紙本、周邊與數位化AI互動模式，盼打造國際IP。為慶祝開幕，再推出「喔熊陪你遊燈塔住海邊」活動，凡於4月12日至4月30日預訂且完成入住，就有機會獲得臺灣黑熊造型的限量「喔熊娃娃」。

小鹿文娛表示，支持在地創生，房內選物皆來自臺中原創品牌，為落實低碳旅遊，住宿期間將不主動提供一次性備品。小鹿文娛強調，集團已於臺北、臺中、臺南、花蓮、墾丁、日本打造20間風格突出的主題特色旅店，如今再度突破業界旅宿型態，將住宿、旅遊、體驗皆融入高美燈塔園區，打造全臺首座泊宿燈塔，小鹿文娛期許每一處據點都能成為旅人的出遊首選。

▲小鹿文娛旅宿集團強調，充滿明亮、綠意的休憩空間 房內選物皆採用在地品牌支持在地創生。（圖／小鹿文娛提供）
▲小鹿文娛旅宿集團強調，充滿明亮、綠意的休憩空間 房內選物皆採用在地品牌支持在地創生。（圖／小鹿文娛提供）
另外，台北六福萬怡酒店則將於4月26日起，與茶山在地茶農「台北女兒茶」合作，推出淺山生態導覽「夜賞螢火蟲」活動，由專人帶領賓客夜訪茶山秘境，享用南港包種茶入菜的特色茶味餐盒、探尋火金姑的蹤影，且凡為六福萬怡房客身份參加活動可再享每人450元的活動優惠價。

台北六福萬怡酒店以「共遊、共玩、共學」為理念，攜手南港茶山在地茶農「台北女兒茶」推出「夜賞螢火蟲」活動，於4月26日起至5月12日，規劃8場生態導覽行程，除將帶領賓客在山林秘境中尋訪夏日「螢河系」外，更可享用以南港包種茶製作的茶味餐點。「夜賞螢火蟲」每場次限定20人參加，原價每人收費550元，若符合六福萬怡房客身份可享優惠價450元，6歲以下孩童免費。

▲台北六福萬怡酒店攜手南港茶山在地茶農「台北女兒茶」，推出「夜賞螢火蟲」活動。（圖／六福萬怡提供）
▲台北六福萬怡酒店攜手南港茶山在地茶農「台北女兒茶」，推出「夜賞螢火蟲」活動。（圖／六福萬怡提供）

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