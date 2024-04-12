高美燈塔就在房間旁！入夏還可觀星、遊高美濕地　每晚1800元起

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小鹿文娛集團也推出燈塔參觀活動，由小鹿團隊於燈塔內部策展呈現「高美意象」，透過多元的媒材與觀點，傳達其所代表的「指引、希望與暫停」詮釋。此外，也預計將於暑假推出「高美生態」與「觀星導覽」，加深民眾對環境保育的認識，讓參與者透過導覽，瞭解高美濕地生態的多樣性與重要性。
同時也將燈塔左右兩側規劃為「高美綬草保護區」，藉此向民眾推廣瀕稀的自然瑰寶—臺灣原生蘭「綬草」，透過珍貴的植物串聯高美濕地生態圈，呼籲各界共同努力保護自然環境。其中，每年3月至5月為綬草的盛花期，目前正是賞花的最佳時機，迷你雅緻的蘭花與紅白塔身互相輝映，相當美麗。
「高美燈塔園區」內更結合許多特色商家，像是輕食餐飲品牌「遇見你之前」，提供一系列以「海」為主題的特色餐食及伴手禮；位於小食片刻空間的手工冰淇淋及窯烤披薩品牌「High on Life」；複合展演空間攜手台中海線在地虛擬人物「海線少女」，結合紙本、周邊與數位化AI互動模式，盼打造國際IP。為慶祝開幕，再推出「喔熊陪你遊燈塔住海邊」活動，凡於4月12日至4月30日預訂且完成入住，就有機會獲得臺灣黑熊造型的限量「喔熊娃娃」。
小鹿文娛表示，支持在地創生，房內選物皆來自臺中原創品牌，為落實低碳旅遊，住宿期間將不主動提供一次性備品。小鹿文娛強調，集團已於臺北、臺中、臺南、花蓮、墾丁、日本打造20間風格突出的主題特色旅店，如今再度突破業界旅宿型態，將住宿、旅遊、體驗皆融入高美燈塔園區，打造全臺首座泊宿燈塔，小鹿文娛期許每一處據點都能成為旅人的出遊首選。
另外，台北六福萬怡酒店則將於4月26日起，與茶山在地茶農「台北女兒茶」合作，推出淺山生態導覽「夜賞螢火蟲」活動，由專人帶領賓客夜訪茶山秘境，享用南港包種茶入菜的特色茶味餐盒、探尋火金姑的蹤影，且凡為六福萬怡房客身份參加活動可再享每人450元的活動優惠價。
台北六福萬怡酒店以「共遊、共玩、共學」為理念，攜手南港茶山在地茶農「台北女兒茶」推出「夜賞螢火蟲」活動，於4月26日起至5月12日，規劃8場生態導覽行程，除將帶領賓客在山林秘境中尋訪夏日「螢河系」外，更可享用以南港包種茶製作的茶味餐點。「夜賞螢火蟲」每場次限定20人參加，原價每人收費550元，若符合六福萬怡房客身份可享優惠價450元，6歲以下孩童免費。