特企／守護海洋資源　中信金控攜手綠能公益協會調研在地鯨豚

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臺灣四面環海，與海洋有高度依存關係，海洋生態系的永續性至關重要；而鯨豚是海洋食物鏈中的營養傳遞者，死亡後分解回到生態系中，成為各類型海洋生物的食物來源；且鯨豚是食物鏈中的最高消費者，碳捕捉量驚人，成為海洋生態系固碳的關鍵角色。考量宜蘭縣頭城海域享有豐富的海洋資源，且近十年無新增鯨豚相關調研資訊，中國信託金控自去（2023）年9月起展開為期三年、運用獨創綠能公益模式回饋予「海洋生物多樣性鯨豚研究」調查，上（3）月首次出海調查烏石港海域鯨豚，即於龜山島東北方發現大群瓶鼻海豚，捕捉到海豚捕食鬼頭刀的珍貴畫面，亦觀察到侏儒抹香鯨及偽虎鯨親子群，更有黑腳信天翁及上百隻大水薙鳥於週遭覓食，場面壯觀，為紀錄臺灣近海生態與保育有所貢獻，預計調查成果將豐富國內外海洋生態資料庫，對接國際生態資料庫平臺。
中信金控與綠能公益協會合作「綠能公益模式」，於宜蘭縣支持建置公民電廠，未來20年約可發電近30萬度，將持續以綠電收益支持自然、減碳相關專案。此外，中信金控亦協助宜蘭縣立蘭陽博物館（簡稱「蘭陽博物館」）打造全臺首座「淨零博物館」，汰換耗能燈具、空調，降低出風口提升辦公區冷房效果，有效降低用電度數，每年總節電量預計達20,458 度，與蘭陽博物館攜手擴大淨零影響力。
中信金控身為全臺第一家加入「自然相關財務揭露工作小組」（Taskforce on Nature-related Financial Disclosure, TNFD）的企業，發布全臺第一本依照TNFD正式框架編撰之報告書，將持續掌握自然與環境的風險與機會，與利害關係人溝通，降低相關業務對自然環境所造成的負面影響，以實際行動展現維護生物多樣性的決心。