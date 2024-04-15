才甜嫁黑人尪！丹妮婊姐升級E奶遭酸「歐美審美觀」 1句話怒反擊
網紅丹妮婊姐直率敢言，犀利風格頗受網友喜愛，去年她從B罩杯隆乳到E罩杯，一直都不諱言此事，近來更大方曝光影片分享自己隆乳的心路歷程，卻引來網友嘲諷，讓她感覺十分無奈：「連我自己覺得奶大好看也不行」。
記者吳昕蓓／綜合報導
丹妮婊姐14日在youtube頻道分享隆乳全記錄，直言會想做手術只是為了符合自己的審美觀，剛宣布要隆乳時，她有收到很多粉絲勸阻她的訊息，老公也從美國打電話來表達反對意見，不希望她承受動刀的風險，「我已經很喜歡了，妳為什麼還要去做？」
丹妮婊姐最後仍堅持完成心願，效果自己也非常滿意，認為早就應該要去做的，同時也強調自己並不是為了男人隆乳，卻有酸民留言表示：「妳說自己不是為了男人隆乳，但確認妳不是因為受『歐美審美觀』的影響後產生的『巨乳即美』觀點嗎？」
這讓丹妮婊姐無奈回覆：「我先生堅決反對我隆乳，我自己要去的，我個人覺得我奶大比較美，我有容貌焦慮症也犯法嗎？妳要不要隆我真的不在乎」，更將此則留言截圖PO到限時動態上，哭笑不得直言：「連我自己覺得我奶大比較好看也不行？」
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