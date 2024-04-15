台灣檜木博覽會邀您鑑賞 優渥設計舉辦國之重寶台灣檜木博覽會
值得收藏的珍寶「台灣檜木」，綿延千年的檜木氣韻，滿盈的芳香氣息，令人精神安定而深受行家喜愛收藏，更因日漸稀有，不斷增值彌顯珍貴。歐德集團優渥設計4/13-5/12舉辦「台灣檜木博覽會」，展出多款千年巨檜大桌板、經典禪風家具、各式自然奇木及名家雕刻藝品，現場商品超值優惠，是台灣檜木愛好者典藏傳家寶的好機會。
生活中心/綜合報導
台灣檜木貴為世界級古老珍寶之一，為台灣特有種，生長在台灣中央山脈海拔1800~2800公尺之高山上，由於樹木本身所分泌的精油(Hinoki-tiol)具有強大的殺菌能力，故多能存活下來而成為人們口中所稱的神木，木質堅硬耐朽力高且不易腐蝕，成為建築裝潢中的上等材料。台灣檜木蘊含豐富的檜木醇、洛定酸等成分，可減緩病原菌擴散，芬多精不但能使空氣清新，還能刺激中樞神經、調節、鎮靜、防止疲勞等作用，天然木香更具有防蟲效果，有著連其他木種都無法比擬的價值。
此次，歐德集團優渥設計舉辦「台灣檜木博覽會」展示多樣檜木家具、檜木藝品，如：中國禪宗始祖-飛天達摩、財神-彌勒佛，是全人類所公認的快樂佛、黃檜-八駿馬，喻意著中國人所崇尚的龍馬精神，神龍俊馬，代表著人們所喜愛和嚮往的民族生命力…等其他奇珍逸品，希望把台灣國寶的好，讓消費者從「聞、摸、看」當中，深刻體驗台灣檜木的傳奇風華。
台灣國寶~千年神木，稀有珍藏的藝術品傳承自台灣國寶級老師傅絕無僅有的好手藝，值得永世流傳。珍藏釋出，限時優惠，邀您來一同鑑賞，預約來店再送檜木精美好禮，活動詳情請上優渥設計官網。