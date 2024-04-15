特企／拾個月 Dear Crème與金馬獎 Golden Horse Awards聯名

我是廣告 請繼續往下閱讀
金馬獎於1962年創辦，「金馬」之名取自金門及馬祖地名的字首，為 華語電影業界的年度盛事，表揚年度傑出華語電影作品與電影工作者，是華語暨華人電影創作的最高榮譽。
拾個月推出的設計感禮盒特別邀請臺灣知名插畫家「鄧彧Teng Yu」繪製，以當代立體主義插畫手法，將金馬的象徵「馬」化身為烘焙師，並與可愛的貓咪著手一起完成許多美味的手工餅乾，象徵著每一部電影的誕生都是許多人共同合力產出的結果。禮盒的祝福標語「You are golden.」獻給每位幕前幕後閃閃發光的電影人，也象徵著收到禮盒的每位朋友，都是珍貴且閃閃發光。而每一種餅乾口味，都富有祝福的心意，讓每一口都吃得開心。金馬限定禮盒的限定口味，包含鳳梨金沙口味的「好事旺來」、祝賀入圍的「包種酥酥」以及台中道地口味的麻芛地瓜象徵「圓滿滿意」，品牌創辦人對於奶油餅乾要求的細膩程度，彷彿經典電影般情感飽滿、深富層次。
來自台中沙鹿的在地品牌「拾個月」，創辦人從小就在糕餅中穿梭，耳濡目染下對糕餅有著濃厚的興趣，從烘焙管理學系畢業後，帶著獨到眼光打造了蛋糕餅乾禮物專門品牌「拾個月」，希望在每個人的生命中，讓拾個月的禮物禮盒好好陪伴，將最好的心意，送給最好的你。
拾個月與金馬獎聯名手工餅乾限定禮盒，內含三款專屬限定口味與六款拾個月經典口味，包含：麻芛地瓜、黑糖麵茶腰果、四季珍珠泡芙、蜜香紅茶、鳳梨金沙、包種酥酥、可可喵、芝麻米香、焦糖可可燕麥等。數量有限，送禮自用都合適，立即將祝福帶回家！