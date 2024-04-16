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特企／質感保養品牌 KOZI 四大系列齊發　舒適溫和今年春夏必收！

▲質感保養品牌 KOZI 口碑熱銷「滋養賦活精華」有效喚醒肌底生命力，綻放春日澎潤戀愛肌！（圖／品牌提供）
▲質感保養品牌 KOZI 口碑熱銷「滋養賦活精華」有效喚醒肌底生命力，綻放春日澎潤戀愛肌！（圖／品牌提供）

本報訊

時序來到陽光明媚的春夏，外出踏青、野餐聚會，更是展現發光美肌的最佳時刻！簡約質感的保養品牌 KOZI 帶來乾淨清潔的「RELEASE 釋放」、清爽保濕的「REBALANCE 平衡」、加強滋潤的「REVIVE 滋養」、急救保養的「SPECIALIZE 進化」等四大系列齊發，透過純淨、溫和的無負擔護膚配方，為肌底注入全新的活力光彩，輕鬆綻放澎潤戀愛好氣色！

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KOZI堅持採用安心、純淨、經過認證的大廠原料，同時以接近肌膚原有結構的成份，打造對肌膚好吸收、無負擔的舒適護膚體驗，是敏弱肌也能安心使用的保養聖品。KOZI 提倡「有意識保養法」，透過日常的肌膚覺察滋養平衡，從加強保濕、修護防禦、兼顧角質與皮脂膜強健等方面，活化肌底健康、提升角質層與皮脂膜的強韌耐受度，讓肌膚從裡到外彈潤發光、展現自信透亮美肌。

養出春日櫻花肌！KOZI 「REBALANCE 釋放系列」溫和純淨的洗卸體驗

打造彈潤美顏肌的關鍵是清潔，洗卸乾淨後回歸到最初的「原廠設定」，肌膚才能釋放再吸

收。KOZI 「REBALANCE 釋放系列」主打溫和舒適的清潔，其中明星商品「潔淨釋放洗卸凝膠」是可乾濕兩用的卸妝產品，成份中含有 30% 胺基酸及有機認證的金盞花萃取，溫和清潔同時舒緩肌膚；搭配複合水潤因子及黃瓜、洋甘菊萃取，在洗卸的同時注入滿滿的水分，讓肌膚保有潔淨透亮！

換季護膚關鍵，KOZI「REBALANCE 平衡系列」為肌膚找回最佳狀態！

換季時期肌膚最為脆弱，而 KOZI 「REBALANCE 平衡系列」正是春日養膚計畫的最佳神隊友！專為修護角質層而設計的平衡系列，添加 9 種大中小分子玻尿酸和專利 3 重神經醯胺，全面提供超強補水力與防護力。人氣 NO.1 的「平衡保濕精華」，成分富含超導保濕微囊，一抹即滲入肌底吸收，為肌膚內建 24H 長效水循環，短時間內穩定膚質超有感，輕鬆 K.O. 換季危「肌」！

肌膚暗沉 OUT！「REVIVE 滋養」&「SPECIALIZE 進化」重現健康光彩！

口碑熱銷的「REVIVE 滋養」和「SPECIALIZE 進化」，是 KOZI 極效保濕與急救舒緩的養膚系列。滋養產品專為敏弱肌及熟齡肌所設計，以100% 橄欖萃取的角鯊烯及修護聖品積雪草為核心，強效鞏固皮脂屏障、恢復油水平衡並強健皮脂膜。網友口碑一致推薦、有角鯊修護小橘瓶之稱的「滋養賦活精華」，獨特添加粉紅岩薔薇萃取專利成份和大馬士革奧圖玫瑰精油，有助於舒緩肌膚的敏感不適與外在壓力，讓肌膚一掃暗沉、重返光彩活力！

日常當中重要時刻就交給KOZI 「進化系列」即刻救援！針對肌膚脆弱或浮妝的時刻，立馬為肌膚瞬效保濕、修護舒緩。「極致進化超導面膜」採用天然單一菌種發酵生成的生物纖維面膜，纖維

最服貼親膚，為臉部肌理注入高濃度植萃精華，重回水潤飽滿狀態，從容迎接春夏明媚陽光！

《關於 KOZI》

KOZI來自科學根源，母集團為擁有 70 年歷史的中化製藥，致力於為肌膚打造安全、有效、溫和的無負擔保養方案，以嚴謹標準選用純淨大廠原料，提供連敏弱肌膚也能安心使用的保養對策。

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