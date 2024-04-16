北台灣差點大停電？台積電救援  台電說明機組地震修復未歸隊

資策會估台灣筆電出貨1.35億台、成長2.2%　下半年旺季效應更明顯

▲台灣PC、伺服器出貨與全球同步回溫，預估2024年筆電與桌機出貨1.35億台、3,809萬台，成長2.2%、2.6%。（示意圖／翻攝pixabay）
▲台灣PC、伺服器出貨與全球同步回溫，預估2024年筆電與桌機出貨1.35億台、3,809萬台，成長2.2%、2.6%。（示意圖／翻攝pixabay）

記者魏妤庭／台北報導

AI熱潮帶動資訊系統產品出貨，資策會今（16）日發布資通訊產業預測，今（2024）年全球經濟緩慢復甦，ICT產業保守向上，AI風潮驅動全球資訊系統產品成長，尤其是PC出貨歷經連續2年衰退後終現曙光，預計企業換機潮帶動出貨正成長，筆電、桌機分別出貨1.76億台、6977萬台，成長4.4%、2.7%。隨著明年AI PC軟硬體整合更完備，將成推動產業復甦關鍵動力。

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資策會表示，台灣PC、伺服器出貨與全球同步回溫，預估2024年筆電與桌機出貨1.35億台、3809萬台，分別成長2.2%、2.6%。台灣伺服器出貨受惠雲端服務商、品牌商AI伺服器訂單，預估出貨1111萬台、成長4.3%。

同時，隨著區域市場經濟回溫、Windows換機需求帶動，以及AI PC軟硬體規格明朗化，預計筆電出貨集中在下半年。桌機第2季新品陸續上市，拉貨力道較第1季強，隨美國通膨壓力趨緩，延長使用商用購機需求浮現，下半年出貨緩步回升。伺服器方面，客戶持續搶購高階AI訓練伺服器、中小生成式AI模型落地，皆有利於AI推論伺服器發展，而雲端服務商擴增資本支出布建AI算力，使得2024年AI伺服器產業蓬勃成長。

通訊產業方面，資策會指出，受到地緣政治、經濟不穩定性因素影響，智慧型手機呈現微幅復甦，預估今年全球智慧型手機出貨11.9億台、成長3%。台灣智慧型手機出貨則預估微幅下滑0.4%，主因與全球景氣復甦緩慢，中系品牌崛起影響。

AI PC與AI手機備受矚目，資策會表示，目前滲透率皆已突破1成，其中AI PC預估今年滲透率達到15.7%，隨著下半年推出AI算力更強新平台，PC供應鏈透過生態系擴展、既有服務強化等做法打造AI應用，再加上2025年PC品牌大廠推出軟硬整合更完備的AI PC，預期AI PC滲透率將從2025年33%，一路成長至2027年65.9%。

AI手機今年滲透率10.6%，iPhone 16系列導入生成式AI是關注焦點。隨著手機品牌推進，預計明年中階手機擴大導入，有助於大幅提升AI手機出貨，預計2027年滲透率達到42%。

資策會表示，今年電動車市場迎來逆風，市場最大變數包含經濟前景不明、各國政策與車廠態度變化。目前電動車已進入平價車、產業集中度競爭，為增加差異化，主要車廠已開始朝整合AI於輔助駕駛、自動駕駛與座艙應用發展。以主控晶片、硬體整合與生產、基礎軟體開發以及演算法等投入AI的佈局重點。臺灣將可從加入生態系（主控晶片、基礎軟體開發、演算法），提供次系統、零組件、模組，或以OEM代工模式切入。

淨零排放與供應鏈移轉的投資是兩大重要趨勢，資策會MIC產業顧問林柏齊表示，供應鏈減排考驗正要開始，估臺廠於中國大陸生產比例變化，筆電將從2023年93%下降至2027年75%、手機從73%降至60%、伺服器從32%降至29%，而網通設備從39%降至23%。

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