檢舉逾1/4！台中交通違規一年236萬張 議員感嘆：警車也停斑馬線
台中市人口近285萬人，去年交通違規罰單高達236萬多張，其中超過1/4來自民眾檢舉。台中市議員張芬郁今天秀出一張警車停在斑馬線上的照片，感嘆補充性機制變成取代警方執法，未來有天可能「連警察也因被記點、無法開警車上路」。
記者顏幸如／台中報導
張芬郁今（16）日指出，根據市警局統計，去年台中市共舉發236萬件652件交通違規罰單，其中員警舉發143萬6325件，佔了6成，民眾檢舉63萬4224件，約是26%，多功能路口和一般測速科技執法共84處，開罰29萬103件。
張芬郁隨即秀出一張照片，一部警車大剌剌停在轉彎路口的斑馬線上，車內沒有警察。她表示上個會期已提醒警察局長李文章，應約束所屬為民表率，在非執勤時間駕駛警車，務必要遵守交通規則，不能隨意違規，否則不僅民眾觀感不佳，若員警吃罰單、記點最後吊扣駕照，哪天或許警察將不具開警車上路執勤的資格。
她也感嘆「民力無窮」，民眾檢舉原應是補充性機制，現在變成取代警方執法，以去年大里橋、內新橋、立元一橋取締違規為例，民眾的舉發案件高於警方執法。她主張交通執法還是要回歸員警執行、先蒐集地方用路人意見，並和交通局、建設局共同改善當地交通硬體設施，而非設陷阱猛開罰單，才能達到科技執法的目的。
李文章則表示，警車若不是執行公務，違反規定都要處罰，該記點就要記點，且必須自行繳納罰單，至於科技執法地點成效，將進行分析調整。