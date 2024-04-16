張榕容怪病纏身「1年腸胃炎10次」 打類固醇暴肥：餓到全身抖
以《逆局》、《有生之年》活躍在台劇圈的亞太影后張榕容，今（16）日出席加盟凱渥經紀公司記者會，去年張榕容身體出狀況，1年內罹患腸胃炎10次，確診之後過敏，整張臉腫起來，打了5個月類固醇，體重狂飆5公斤，為了電影《重生》又瘋狂減肥，在泰國片場餓到全身抖，殺青後她放半年大假調養，亮相時已經恢復良好，距離目標49公斤還有4公斤要瘦。
記者羅凌筠／台北報導
37歲張榕容從22歲就和音樂人老公紀佳松談戀愛，交往2年多結婚，轉眼婚姻已經邁向11年，她笑說：「第1年就進入老夫老妻狀態，我常常飛啊，不是一直生活在一起，回來就會進入甜蜜期。」長年往返中國大陸的她，對老公不來查勤那一套，用佛系的態度經營婚姻，自信說：「他的生活圈就是錄音室，我還比他豐富一點。」
張榕容說，「我們過自己的生活，我不干涉他做音樂，他聊音樂我也不想聽，就像兩個不同領域性格的人正負相吸。」以往她拍感情戲，合作對象都是金城武、許凱、吳慷仁等大帥哥，令人好奇有沒有入戲太深而暈船的時候？張榕容說：「每一次拍完當作失戀、當作分手，就這麼繼續往下過，演完戲就是各自安好，大家變成好夥伴，會想二搭、三搭。」像楊祐寧就是她指名想再合作的對象。
至於私下怎麼跟老公聯繫感情？她說夫妻倆就是去河堤騎騎腳踏車，更多時候張榕容是個大宅女，可以關在家裡2天追劇、追動漫，女兒甚至送上5本《關於我轉生變成史萊姆這檔事》漫畫當作她的生日禮物，熱愛動漫的張榕容冷不防放閃一把，「所以我喜歡老公的臉，日本風。」被問到老公在生日送上什麼禮物？她笑說：「先生送我1支小香手錶，因為我暗示他快漲價了，先買下來。」
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