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張鈞甯草皮上優雅拍美照突逃跑！倉皇失措糗樣全被路人拍下

▲張鈞甯在草皮上優雅的拍美照，拍到一半突然逃跑，倉皇失措模樣全被路人拍下。（圖／張鈞甯微博）
▲張鈞甯在草皮上優雅的拍美照，拍到一半突然逃跑，倉皇失措模樣全被路人拍下。（圖／張鈞甯微博）

記者洪生儒／綜合報導

藝人張鈞甯憑著清新脫俗的氣質與姣好的臉蛋，出道至今擄獲許多死忠鐵粉，她也因出演過《白色巨塔》、《痞子英雄》、《武媚娘傳奇》等經典作品，人氣扶搖直上。而張鈞甯近年來將事業重心轉往中國發展，大部分的時間都待在中國，近期也有不少中國網友分享自己在街頭巧遇張鈞甯的照片，像是配戴眼鏡樸素的坐在路邊的模樣，就獲得大批網友讚賞，如今又被拍到她疑似遇到草地在噴水落荒而逃的畫面，讓網友們看了被逗笑。

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▲藝人張鈞甯憑著清新脫俗的氣質與姣好的臉蛋，出道至今擄獲許多死忠鐵粉。（圖／張鈞甯微博）
▲藝人張鈞甯憑著清新脫俗的氣質與姣好的臉蛋，出道至今擄獲許多死忠鐵粉。（圖／張鈞甯微博）
張鈞甯近日在微博上分享自己的一系列美照，並寫道「陽光燦爛的日子（P.s 終於變回漂亮的我）」，讓大家欣賞她的春日look，沒想到竟湧入大批網友留言狂讚，「姐姐這腿長有180公分了吧」、「你啥時候不漂亮了？」、「姐姐這樣看我，我真的會想把手機看穿」、「姐姐本來就很美啦！最近真的很想姐姐」。也有網友在留言區分享女神拍照時在草皮上倉皇逃跑的照片，逗笑一大票粉絲。

▲張鈞甯分享一系列春日Look的美照，纖細修長的體態讓網友大讚她的比例超好。（圖／張鈞甯微博）
▲張鈞甯分享一系列春日Look的美照，纖細修長的體態讓網友大讚她的比例超好。（圖／張鈞甯微博）
此外，張鈞甯先前也在社群上跟大家分享自己維持好膚質的秘訣，除了日常吃保健食品跟擦保養品之外，就是要一直運動，她也笑說，「可能很多人聽了也不會動，那就要吃維他命或是努力保養囉！」並實際卸妝讓網友們看到她真實素顏的模樣，整張臉看起來依然無暇，讓不少網友都驚呼，「皮膚好緊緻啊！」、「太瘦了，看了好心疼。」

▲張鈞甯曬美照卻有網友在留言區分享女神拍照時在草皮上倉皇逃跑的照片，逗笑一大票粉絲。（圖／微博）
▲張鈞甯難得曬美照，卻有網友在留言區分享女神拍照時在草皮上倉皇逃跑的照片，逗笑一大票粉絲。（圖／微博）
其實，先前也有中國網友在小紅書上分享自己在街頭巧遇張鈞甯的照片，當時網友看到張鈞甯戴著眼鏡，一身樸素輕鬆的穿搭，還以為只是一位長得非常清新漂亮的素人，沒想到仔細一看卻是女神張鈞甯本人，讓網友興奮的拿起手機拍照記錄下這幸運的一刻，還曬出他獲得張鈞甯簽名的照片，讓其他人看了都羨慕不已。

▲張鈞甯在社群上分享自己維持好膚質的秘訣，除了吃保健食品跟擦保養品之外，就是要一直運動。（圖／張鈞甯微博）
▲張鈞甯在社群上分享自己維持好膚質的秘訣，除了吃保健食品跟擦保養品之外，就是要一直運動。（圖／張鈞甯微博）
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