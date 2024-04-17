張鈞甯草皮上優雅拍美照突逃跑！倉皇失措糗樣全被路人拍下
藝人張鈞甯憑著清新脫俗的氣質與姣好的臉蛋，出道至今擄獲許多死忠鐵粉，她也因出演過《白色巨塔》、《痞子英雄》、《武媚娘傳奇》等經典作品，人氣扶搖直上。而張鈞甯近年來將事業重心轉往中國發展，大部分的時間都待在中國，近期也有不少中國網友分享自己在街頭巧遇張鈞甯的照片，像是配戴眼鏡樸素的坐在路邊的模樣，就獲得大批網友讚賞，如今又被拍到她疑似遇到草地在噴水落荒而逃的畫面，讓網友們看了被逗笑。
記者洪生儒／綜合報導
張鈞甯近日在微博上分享自己的一系列美照，並寫道「陽光燦爛的日子（P.s 終於變回漂亮的我）」，讓大家欣賞她的春日look，沒想到竟湧入大批網友留言狂讚，「姐姐這腿長有180公分了吧」、「你啥時候不漂亮了？」、「姐姐這樣看我，我真的會想把手機看穿」、「姐姐本來就很美啦！最近真的很想姐姐」。也有網友在留言區分享女神拍照時在草皮上倉皇逃跑的照片，逗笑一大票粉絲。
此外，張鈞甯先前也在社群上跟大家分享自己維持好膚質的秘訣，除了日常吃保健食品跟擦保養品之外，就是要一直運動，她也笑說，「可能很多人聽了也不會動，那就要吃維他命或是努力保養囉！」並實際卸妝讓網友們看到她真實素顏的模樣，整張臉看起來依然無暇，讓不少網友都驚呼，「皮膚好緊緻啊！」、「太瘦了，看了好心疼。」
其實，先前也有中國網友在小紅書上分享自己在街頭巧遇張鈞甯的照片，當時網友看到張鈞甯戴著眼鏡，一身樸素輕鬆的穿搭，還以為只是一位長得非常清新漂亮的素人，沒想到仔細一看卻是女神張鈞甯本人，讓網友興奮的拿起手機拍照記錄下這幸運的一刻，還曬出他獲得張鈞甯簽名的照片，讓其他人看了都羨慕不已。
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