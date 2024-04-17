巷仔內／中菲南海衝突燒！軍事佈署之餘　有招數能擋蠶食鯨吞？

我是廣告 請繼續往下閱讀
直到2023年6月，中國海警局先是發佈《海警機構辦理刑事案件程式規定》，6月15日隨後通過「海警一號令」，授權中國海警能在海上逮捕外國人，大開權力後也讓中國海警更加肆無忌憚。後於月中，仁愛礁衝突正式爆發，菲律賓軍艦為擱淺在仁愛礁上的菲國「馬德雷山號」廢棄軍艦加固並提供補給，進入了仁愛礁，遭到中方史無前例的10多艘船艦圍堵，菲方也迫使美國雷根號航母一度前往南海馳援。
隨後衝突漸趨常態化，中國海警水砲攻擊、船隻圍堵、逼迫航線近乎周周上演，另一方面，疑似技術性阻斷南海海纜、難以辨認船員身分的「海上民兵」越域捕撈侵擾，狀況也時有所聞。更傳出中國亦有意將南海各礁都填海造陸成如「美濟島」的化礁為島，以此擴權。菲律賓駐美大使羅慕德斯（Jose Manuel Romualdez）在衝突半年後隨即警告，全球戰爭危機即將爆發的地點將是南海，而非台灣。
時序進入2024年，隨著中國野心持續加劇，美軍在菲布局以及戰略演習也更為積極，四月份的陸軍第一階段「堅盾」（Salaknib）聯合演習，空軍的「雷霆對抗」（Cope Thunder）演訓，還進行了美日澳菲律賓四國於南海的聯合軍演，加上年度例行性的「肩併肩」（Balikatan）聯合軍演，並在6月再度增加菲北叢林地區演訓，可說是行程滿檔。
除了演訓外，美軍基地擴充以及武器佈署成了日常，美國陸軍將於4月下旬抵達巴丹群島省，進一步討論建立新民用港口等相關設施，取代巴丹島西側現有的港口，距離台灣僅兩百公里，存在台海戰況馳援的目的。近期於菲北佈署陸基飛彈發射系統「泰風武器系統」（Typhon Weapons System）可搭載「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈和「標準六型」（SM-6）飛彈，也是該系統首度登上亞洲第一島鏈，且為中程飛彈系統，射程可達中國沿海，中國經濟中心上海也在範圍內，劍指中國意味更加濃厚。
在美日菲三國元首峰會結束後，菲律賓總統小馬可仕也在15日再度將《美菲共同防禦條約》搬上檯面，聲稱獲得美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）親自背書，若是有菲律賓軍隊有人被「外國勢力」殺害，即便是遭到軍方以外的攻擊，也會觸動《美菲共同防禦條約》，將請求美國採取軍事性應對。
事實上，美方早在去年以來陸陸續續提及此事，為何小馬可仕會選在此時再度拋出？對外來看，自中菲南海海上對峙漸趨常態化後，雙方目前至多尚僅有受傷案例，因對峙甚至衝突攻擊導致死亡的事件還未發生，但從美日菲三方峰會後，中國在南海持續進逼，小馬可仕搶先表態，為全球地緣政治風險上升以及南海的潛在衝突設立最後底線。
對內而言，與台灣、韓國所面臨的問題相近，仍有另一半的聲浪主張停止南海軍事化，認為小馬可仕成為美國的棋子，前總統杜特蒂的勢力及黨羽仍讓他隱隱作痛，立場較為親近中國的杜特蒂動作不斷，由前發言人近日拋出曾在任內與北京維持仁愛礁的君子協定，更加讓問題導向國內戰與和的兩極對立，若有菲軍於南海衝突身亡，小馬可仕可能希冀以此防線打住國內反對者。
中國對台灣和菲律賓的戰略確實相當明顯，內部二元勢力分化、長時間消磨侵擾耗戰、利用戰爭與和平之中民眾必定較多人選擇和平的心理、在輿論上操作自身效率遠大於民主國家，藉此步步蠶食。美軍以及第一島鏈國家在軍事佈署之外，還有無任何阻止蠶食鯨吞的應對方式，是值得來一起思考的。