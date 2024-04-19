日本人發明用「穿」的懶骨頭！360度都能耍廢 怪美療癒小物集合
不少人喜歡在家裡放個「懶骨頭」，下班、放學後就窩在裡面耍廢，日本知名懶骨頭品牌推出用「穿」的懶骨頭，從小孩到成年男性共分4個尺碼，穿上身後就像穿了「相撲裝」，號稱坐著、躺著、趴著都舒服，360度都能耍廢。HANDS台隆手創館則是限時推同樣來自日本的「麵包小偷」怪美療癒小物。博客來也有故宮文創精品，「朕倦了／本宮乏了」眼罩，也能讓人會心一笑。
記者徐銘穗/綜合報導
無印良品、宜得利、HOLA各大品牌懶骨頭都各有支持者，而日本知名懶骨頭品牌hanalolo推出洋蔥式「穿的懶骨頭」，去年5月一度在嘖嘖集資平台上架引發討論。近期在Pinkoi上架共有S、M、L、XL等4種尺寸，適用99公分到176公分，售價2632~6151元。商品在網站收藏數破3000，買家留下評論說：「送禮用，對方說喜歡。」
不過，物理治療師「三個字SunGuts」卻提醒，坐躺在懶骨頭上時，等於是把身體的重量全部都用後被去做支撐，一開始躺感覺像在天堂般舒服，但躺1~2小時再起來時，發現有點難起來，就是因為「你的腰已經有點發炎、有點力竭了」，導致起來有點費力，提醒要留意使用時間。
此外，HANDS台隆手創館也限時導入日本深受大人小孩喜愛的「麵包小偷」商品，有可愛的束口袋、萬用馬克杯以及抱枕等，即起至6月3日，在HANDS漢神巨蛋門市、台中大遠百門市快閃登場。
而博客來也攜手「故宮精品」成立線上旗艦店，首波主打「皇帝的書桌」，近2百件特色文創精品9折起，有超吸睛的「朕倦了/本宮乏了」眼罩組與「朕知道了」紙膠帶等，把日子過得更鮮活。