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神明保庇老天賞臉！罕見「天公酒」蔘香金高　今絕品上市

▲「58 金高千日醇奇蹟風味系列-百味人蔘風味」是需要天時地利才有機會誕生的蔘香高粱，故又有「天公酒」之稱。(圖／黑松提供)
▲「58 金高千日醇奇蹟風味系列-百味人蔘風味」是需要天時地利才有機會誕生的蔘香高粱，故又有「天公酒」之稱。(圖／黑松提供)

生活中心/綜合報導

你或許聽過一種說法，某些運氣大好的人會被長輩稱為「天公仔囝」，意旨老天爺所眷顧的孩子；但你很可能不知道，在老饕口耳相傳裡，金門酒廠也有一款久久才會出現一次的「天公酒」─ 蔘香高粱。

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為什麼陳年高粱裡會有蔘香味？ 這個問題連資深釀酒師都不知道該如何回答，只能謙卑地說這是老天賞臉才發生的美麗意外！也因此，蔘香高粱無法複製且總是稀缺，口味更是充滿驚奇；每次問世都造成市場轟動，市場價格更狂漲近萬元卻仍一瓶難求。如今金門酒廠又蒙眷顧，在歷經時間陳化的酒液中，發掘到特殊蔘香批次「58 金高千日醇奇蹟風味系列-百味人蔘風味」，只能說是天公庇佑出大運！除了具有獨特的蔘香味，這瓶更是瓶陳 7 年的夢幻逸品，只要千元出頭的價格，不論你是老饕或是新手，先入手準沒錯。而這瓶「天公酒」在未來時間持續洗禮下，除了保留特殊蔘香氣外，喝起來還會更加醇厚，增值潛力備受市場看好！

▲黑松公司堅持用老酒熟成倉照顧每一瓶酒，讓千日醇經典款（左）不只是老酒，更是好的老酒，才能從中孕育出罕見的蔘香高粱-千日醇百味人蔘風味（右）。(圖／黑松提供)
▲黑松公司堅持用老酒熟成倉照顧每一瓶酒，讓千日醇經典款（左）不只是老酒，更是好的老酒，才能從中孕育出罕見的蔘香高粱-千日醇百味人蔘風味（右）。(圖／黑松提供)
蔘香高粱的出現除了需要老天眷顧之外，扎實的基本功也是不可少的。58 金高千日醇堅持用心顧出每一瓶老酒，透過獨特的老酒熟成倉，全時溫溼度監控；加上微厭氧熟成環境加強陳化效果，使千日醇不同年份的老酒隨著時間綻放各自的芬芳，讓其風味更加陳香醇厚。灌注了滿滿的歲月與誠意，讓經典款千日醇成為台灣銷量第一、回購率高達近 9 成的老酒品牌；連續兩年榮獲舊金山世界烈酒大賽雙金牌獎肯定，更證明千日醇不只是老酒，更是好的老酒。

人生有百味，人蔘也有百味。在歲月的熟成中迸發老天垂青的奇蹟，才能在無數的酒液中發掘出極少數富有生命力的蔘香高粱。「千日醇百味人蔘風味版」精挑批次各有其獨一無二的人蔘風味，在歷經 7 年陳化，使蔘香與陳香兩者相輔相成，輕含於口中，充滿淡雅蔘香，香氣散發到整個口腔、鼻腔，在呼吸間感受豐富的酯感與各種樣貌的蔘香變化，更是高粱老饕趨之若鶩的奇蹟風味。錯過這次，下一批蔘香高粱什麼時候出現?又會是什麼面貌呢？這個只有老天才知道了。

▲58金高千日醇在老天的眷顧之下，誕生出這款風味罕見的蔘香高粱。歷年上市皆造成瘋搶，不容錯過。(圖／黑松提供)
▲58金高千日醇在老天的眷顧之下，誕生出這款風味罕見的蔘香高粱，不容錯過。(圖／黑松提供)
58金高千日醇在老天的眷顧之下，誕生出這款風味罕見的蔘香高粱。不管是想品飲或是投資，這批天公酒都是你最好的選擇；4/25起於全台各地區酒類專賣店陸續開賣；7-11、全家超商開放預購，建議售價1,080元（實際價格及庫存，依各通路為準），錯過這一次，可能得等下輩子！

（註）本產品不含人蔘成份，純屬陳化風味表現。


※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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