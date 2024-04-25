神明保庇老天賞臉！罕見「天公酒」蔘香金高　今絕品上市

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔘香高粱的出現除了需要老天眷顧之外，扎實的基本功也是不可少的。58 金高千日醇堅持用心顧出每一瓶老酒，透過獨特的老酒熟成倉，全時溫溼度監控；加上微厭氧熟成環境加強陳化效果，使千日醇不同年份的老酒隨著時間綻放各自的芬芳，讓其風味更加陳香醇厚。灌注了滿滿的歲月與誠意，讓經典款千日醇成為台灣銷量第一、回購率高達近 9 成的老酒品牌；連續兩年榮獲舊金山世界烈酒大賽雙金牌獎肯定，更證明千日醇不只是老酒，更是好的老酒。
人生有百味，人蔘也有百味。在歲月的熟成中迸發老天垂青的奇蹟，才能在無數的酒液中發掘出極少數富有生命力的蔘香高粱。「千日醇百味人蔘風味版」精挑批次各有其獨一無二的人蔘風味，在歷經 7 年陳化，使蔘香與陳香兩者相輔相成，輕含於口中，充滿淡雅蔘香，香氣散發到整個口腔、鼻腔，在呼吸間感受豐富的酯感與各種樣貌的蔘香變化，更是高粱老饕趨之若鶩的奇蹟風味。錯過這次，下一批蔘香高粱什麼時候出現?又會是什麼面貌呢？這個只有老天才知道了。
58金高千日醇在老天的眷顧之下，誕生出這款風味罕見的蔘香高粱。不管是想品飲或是投資，這批天公酒都是你最好的選擇；4/25起於全台各地區酒類專賣店陸續開賣；7-11、全家超商開放預購，建議售價1,080元（實際價格及庫存，依各通路為準），錯過這一次，可能得等下輩子！
（註）本產品不含人蔘成份，純屬陳化風味表現。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
現在點擊連結，參加58金高FB投票活動，就有機會把天賜絕品的「千日醇百味人蔘」帶回家！https://pse.is/5uwdu8/