MERRELL攜手何美、各務孝太等新秀！穿梭城市與戶外陪你說走就走

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從穿梭城市到遁入山林 MERRELL Moab Speed 2輕盈伴行 #這樣野型
女孩兒的OUTDOOR春夏穿搭提案 何美及牙牙展現活力時尚
從外景節目主持人跨界至歌手身份的何美，穿搭造型就跟她給人的感覺一樣活潑且俏皮，透過淺色MERRELL Fallon防風防水外套與Supplex湖水綠短褲的搭配來展現鮮明對比，MERRELL Moab Speed 2青苔淺綠色，更是整體造型充滿俏皮感的關鍵。近期預計發新歌的歌手兼啦啦隊舞者牙牙著用了版型相對寬鬆的上衣搭配大地色系Supplex卡其短褲，呈現充滿活力與OUTDOOR 的自然氛圍，蜜桃色的高筒 MERRELL Moab Speed 2展現牙牙的活力與溫暖！
山系結合潮流 各務孝太與曾睦軒型格與機能兼備
潮模出身跨界演員的各務孝太，熱愛寬鬆的工裝風格，同時在上身透過疊穿的搭配來展現層次，MERRELL Fallon擋風防水外套的機能與搶眼迷彩配色，呼應腳上的沙色高筒 MERRELL Moab Speed 2，除了低調內斂外，更是能伴隨他穿梭城市到自然，橫跨不同場域的搭配。台俄混血籃球新星曾睦軒，穿搭風格就跟他的球風一樣，充滿著「優雅與俐落」，巧妙使用深淺配色，簡約也帶出獨有的潮流型格，曜石灰的低筒 Moab Speed 2，也是能伴隨他穿梭各種場域的好夥伴！
不約而同的行動派！揪好友享樂大自然 #說走就走 #這樣野型
跨界新秀何美揪好友各務孝太、牙牙林怡廷以及曾睦軒等四位不同領域的新生代風格人士，一起穿上 Moab Speed 2來場說走就走的旅行，穿梭城市的同時也感受大自然的美好，鼓勵每個人#說走就走 享受大自然的同樂會。以戶外機能鞋搭配服飾單品，跨界戶外探索與城市穿梭，日常穿搭、戶外活動都能穿，#這樣野型 展現屬於當代的自在與舒適風格，穿搭出每個人的風格與特色。
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