不受拘束的自我風格！「超馬女神」宋城希、張瑀希代言Kappa
Kappa 24 SS Lookbook注入了許多運動元素，並邀請「新生代演員」陳新、「超馬女神」宋城希、「女孩上場」張瑀希三位擁有不同運動愛好的KOL，展現Kappa一貫不受拘束的自我風格。
記者吳政紘/綜合報導
Kappa是百年義大利運動潮流品牌，是全世界最具聲望的運動和休閒服裝品牌之一。1916年於義大利西北部的城市Torino 成立，歐陸第一個贊助足球隊的運動品牌，並在1984年洛杉磯奧運成為美國田徑隊的官方贊助品牌；由運動場演變出現的222Banda串標更是在90年代後期起成為街頭潮流的經典icon之一。
運動潮流
這次以拼接撞色作為設計主題，用四種不同單品呈現經典的Vintage套裝，展現各自的自我風格。不管在籃球、街舞或是極限運動，都能夠完美詮釋出不同的態度。
運動機能
24SS以服飾和外套以幾何、漸層、色彩設計作為元素，並結合了機能科技技術，外套部分採用了Water Repellent防潑水技術，而運動短袖則使用了Base Dry排汗和Base Cool涼感科技，讓你在運動中保持乾爽舒適。
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